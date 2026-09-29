Gobernador de Santiago y alcaldes piden al Presidente Kast que el Tren a Melipilla llegue hasta Alameda

Los alcaldes de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, entregaron la mañana de este martes una carta al Presidente José Antonio Kas. Esto para solicitar formalmente que se reconsidere la postergación del tramo soterrado entre Lo Errázuriz y Alameda del Tren Santiago–Melipilla. Y que el proyecto se restituya en las condiciones originales en que fue planificado y evaluado.

La solicitud surge luego de que EFE declarara desierta la licitación de ese tramo y decidiera postergarlo. Pese a que el proceso contó con cuatro ofertas válidas. Con ello, el tren llegaría solo hasta Lo Errázuriz en 2028. Sin conexión con el terminal Alameda ni con la Línea 1 del Metro.

“Lo que está haciendo EFE es inaceptable”

El gobernador de Santiago dijo que “lo que está haciendo EFE es inaceptable. Hace menos de un mes, el Presidente de la República comprometió ante los alcaldes y las comunidades que el Tren Melipilla llegaría hasta Estación Central. Y hoy pretenden recortarlo hasta Lo Errázuriz, sin explicaciones claras y con cifras que no corresponden.

Esto no es un simple cambio técnico. Es incumplir la palabra empeñada y traicionar un anhelo esperado por más de 30 años. Con la esperanza de la gente no se juega. No aceptaremos un Chile a medias ni una obra inconclusa; exigimos que el Gobierno cumpla íntegramente su compromiso”, señaló.

El diseño original contempla 61 kilómetros, 11 estaciones y ocho comunas, y beneficiará directamente a más de un millón de personas.

Vodanovic: “Los vecinos llevan esperando este tren hace más de 30 años”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sostuvo. “Este es un proyecto que han venido trabajando sucesivos gobiernos en el tiempo. Que es la única manera para que proyectos de Estado de esta envergadura e inversión puedan hacerse realidad. Los vecinos de las comunas que nosotros representamos llevan esperando este tren hace más de 30 años.

Para muchos, reducir sus tiempos de viaje en más de una hora y media significa transformar por completo sus vidas y no pueden seguir esperando un proyecto que ya se ha prometido en sucesivas ocasiones”, dijo.

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, agregó. “Desde Estación Central siempre hemos tenido la voluntad de dialogar y avanzar. Para eso necesitamos conocer íntegramente el proyecto y buscar las soluciones que permitan su viabilidad, pero también que respondan a las necesidades de nuestra comuna.

Estamos orgullosos de ser la comuna del transporte y de cumplir un rol estratégico para la conectividad de la Región y del país. Por eso el Estado no solamente debe mitigar los impactos de esta infraestructura, sino también invertir en Estación Central, para que el tren llegue y contemos con una infraestructura capaz de entregar mayor comodidad y seguridad a nuestros vecinos y a quienes diariamente circulan por la comuna.”

Este jueves, las autoridades comunales sostendrán una reunión con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, para conocer el detalle de las decisiones adoptadas respecto del proyecto.