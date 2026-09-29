Muere a los 75 años Dennis Haskins, recordado actor de la serie “Salvado por la campana”

El actor estadounidense, Dennis Haskins, recordado por interpretar al director “Richard Belding” en la serie “Saved by the Bell” (“Salvado por la campana”), falleció a los 75 años de edad.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por su agente, Jay Schachter, quien trabajó con Haskins durante 20 años.

“Es una pérdida trágica. Todo el mundo quería al señor Belding, y quienes tuvimos la suerte de conocer a Dennis lo queríamos aún más”, señaló el representante, en diálogo con la revista Variety.

Asimismo, expresó que “era una gran persona y quería -quiero decir, QUERÍA muchísimo- a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, pasara lo que pasara”.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte del intérprete.

La trayectoria de Dennis Haskins

El actor fue una de las estrellas que formó parte de “Salvado por la campana”, popular serie que se emitió entre 1989 y 1992.

Haskins encarnó al director Belding, y de acuerdo a Variety, participó en la producción desde el inicio hasta el final, en casi 90 capítulos.

A su vez, repitió el papel en “Saved by the Bell: The College Years”, “Saved by the Bell: The New Class” y en la serie precuela “Good Morning, Miss Bliss”.

Además, participó en producciones como “Abstruse”, “A Million Ways to Die in the West”, “A Bennett Song Holiday”, “Mad Men” y “How I Met Your Mother”, entre otras.