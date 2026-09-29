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Instalan módulos de seguridad en Barrio Meiggs y Plaza de Armas de Santiago

Los nuevos dispositivos contarán con una central de cámaras que permitirá monitorear sus alrededores y mantener comunicación directa con Carabineros y la central municipal. Estos equipos fueron donados por la ciudad de Lishui y la comunidad china del Barrio Meiggs.

Patricia Schüller Gamboa
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Instalan módulos de seguridad en Barrio Meiggs y Plaza de Armas de Santiago

La Municipalidad de Santiago, junto a la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs y la Comunidad China en Chile, instaló dos modernos módulos de seguridad y dos puestos de mando. Esto en puntos estratégicos de Barrio Meiggs y Plaza de Armas.

“Hemos recibido las primeras oficinas preciosas que nos donó la ciudad de Lishui, en China, con la comunidad china del Barrio Meiggs. Van a ser utilizadas para atención de público. Para informaciones. Para seguridad”, señaló el alcalde Mario Desbordes.

Los nuevos dispositivos contarán con una central de cámaras. Estas permitirán monitorear sus alrededores. Y mantener comunicación directa con Carabineros y la central municipal.

Estos equipos fueron donados por la ciudad de Lishui. Y la comunidad china del Barrio Meiggs. Esto en el marco del convenio de colaboración y hermanamiento entre Santiago y Lishui.

Uno de los puestos de mando fue instalado en Barrio Meiggs. Permitirá monitorear el perímetro comercial. Y fortalecer la coordinación operativa en terreno. El segundo será instalado durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre en Plaza de Armas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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