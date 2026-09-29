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Parque Metropolitano exigirá empadronamiento obligatorio a ciclistas desde diciembre

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que desde diciembre será obligatorio empadronarse para ingresar en bicicleta al Parque Metropolitano de Santiago. La medida busca reducir los accidentes y proteger el desplazamiento de los peatones.

Eduardo Córdova
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Parque Metropolitano exigirá empadronamiento obligatorio a ciclistas desde diciembre

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que desde diciembre será obligatorio empadronarse para ingresar en bicicleta al Parque Metropolitano de Santiago. La medida busca reducir los accidentes y proteger el desplazamiento de los peatones.

Además, el plan contempla el uso de un chaleco reflectante con un código identificatorio visible. Asimismo, el registro permitirá aplicar sanciones por maniobras riesgosas o exceso de velocidad en sectores no habilitados, recogió 24 Horas.

“La libertad termina donde empieza la del otro, y tengo adultos mayores y niños que van a caminar y no pueden pasar caminando y luego ser interrumpidos por un tipo que viene bajando a toda velocidad por una ruta no autorizada. Es una libertad controlada para asegurar la seguridad“, indicó Iván Poduje, ministro de Vivienda.

¿Cómo funcionará el empadronamiento para ciclistas?

En primer lugar, el proceso de inscripción estará disponible a través de plataformas digitales y puntos presenciales dentro del Parque Metropolitano. Para completar el trámite, los usuarios deberán aceptar las normas de convivencia vial y conocer los horarios de funcionamiento del recinto.

“Vamos a tener las fórmulas para hacerlo online y presencial. Tú puedes, por medio de nuestro banner institucional, mediante tu Clave Única, registrarte y en ese registro también hacer valer los horarios de funcionamiento, los elementos que tú debes portar”, señaló Juan Guillermo Escobar, encargado de Operaciones y Seguridad de Parquemet.

Por otra parte, desde la administración del parque explicaron que Carabineros podrá cursar infracciones que serán derivadas al Juzgado de Policía Local. De esta manera, la fiscalización estará enfocada en conductas que pongan en riesgo a otros usuarios.

En tanto, quienes cometan faltas gravísimas o sean reincidentes podrían quedar impedidos de ingresar al recinto. En estos casos, las prohibiciones tendrán una duración de entre tres meses y tres años.

Finalmente, el empadronamiento se incorporará a un plan integral de fiscalización de Parquemet. Además, la iniciativa contempla medidas para prevenir emergencias por incendios forestales e incivilidades en la red de cerros isla.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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