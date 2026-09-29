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Mauricio Pinilla regresa a “Fiebre de Canto” tras sus virales presentaciones

El exfutbolista destacó más por sus presentaciones virales que por su desempeño vocal. Primero, Pinilla interpretó “Que lloro”, de Sin Bandera, en una presentación que rápidamente se viralizó en redes sociales. Sin embargo, el momento más recordado llegó pocos días después, cuando “Pinigol” interpretó bajo la lluvia el clásico de Miguel Bosé “Si tú no vuelves”.

Eduardo Córdova
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Mauricio Pinilla regresa a “Fiebre de Canto” tras sus virales presentaciones

Mauricio Pinilla volverá a “Fiebre de Canto” después de protagonizar algunos de los momentos más comentados del programa. El exfutbolista destacó más por sus presentaciones virales que por su desempeño vocal.

Primero, Pinilla interpretó “Que lloro”, de Sin Bandera, en una presentación que rápidamente se viralizó en redes sociales. En aquella oportunidad, las desafinaciones y su postura corporal fueron algunos de los aspectos más comentados, recogió La Hora.

Sin embargo, el momento más recordado llegó pocos días después, cuando “Pinigol” interpretó bajo la lluvia el clásico de Miguel Bosé “Si tú no vuelves”.

El exfutbolista tuvo dificultades para aprenderse la letra. Por ello, pidió autorización al jurado para subir al escenario con su celular y así poder seguir la canción sin olvidar los versos.

Aun así, Pinilla volvió a equivocarse con buena parte de la letra. La situación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su paso por el programa.

¿Cuándo vuelve Mauricio Pinilla a “Fiebre de Canto”?

Posteriormente, la salida de Pinilla de “Fiebre de Canto” fue confirmada por motivos personales. La decisión generó diversos comentarios entre los seguidores del programa.

No obstante, la producción acordó el regreso del exjugador para este domingo 4 de octubre, en la próxima jornada de eliminación.

Además, el regreso fue anunciado mediante un spot emitido durante el capítulo del lunes. En el registro, Pinilla confirmó que volverá con “nuevos reels, nuevas sorpresas, nuevos virales”.

Tras el anuncio, varios usuarios celebraron su regreso en redes sociales. Entre los comentarios más repetidos estuvieron: “Me encanta que se tome las cosas con humor”, “no puedo ser la única que esté contenta” y “anoche mientras lo veía no es lo mismo”.

Asimismo, otros seguidores destacaron el impacto del exfutbolista en el programa. “Se dieron cuenta que Mauro es rating”, escribió uno de los usuarios.

Source Texto: La Nación / Foto: CHV
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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