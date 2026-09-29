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VIDEO: Trump defiende el avance de la IA y presenta página web para trámites que usa esta tecnología
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y rechazó frenar su avance. Sus declaraciones se produjeron durante la presentación de America.gov, una nueva plataforma impulsada por IA para facilitar el acceso a información y servicios del Gobierno estadounidense.