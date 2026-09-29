Aseguran que Brasil evalúa sumarse al Compromiso de Santiago impulsado por Chile

Brasil estaría evaluando la opción de unirse formalmente al Compromiso de Santiago, iniciativa impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, para coordinar el combate contra el crimen organizado transnacional.

Según lo informado por el diario brasileño, Folha de Sao Paulo, Brasil recibió una invitación informal para integrarse a esta alianza. Si bien no ha respondido, vería con buenos ojos esta alternativa.

No obstante, el actual período electoral estaría dificultando la decisión.

Este grupo fue creado por Chile en mayo pasado, y forman parte de él Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. La semana pasada los presidentes de los países miembros se reunieron por primera vez en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, recogió Emol.

La alianza está integrada por países que forman parte del Escudo de las Américas, impulsado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Sin embargo, en Brasil destacaron que el Compromiso de Santiago cuenta con un enfoque diferente en tono y contenido.

Asimismo, desde Folha de Sao Paulo remarcaron que el texto fundacional se asemeja al discurso del presidente de Brasil, Lula da Silva, respecto al tema de la seguridad pública.

Esto también incluye lo que dijo en la Asamblea General de la ONU, y por lo mismo, estaría considerando unirse al grupo.

Brasil habría recibido una invitación de Chile a participar en la reunión que tuvo lugar el 23 de septiembre en la sede de la ONU.

Aunque Brasil habría mostrado interés, la reunión fue cancelada y después reprogramada, y finalmente no participó.