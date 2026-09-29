Fran García-Huidobro revela su lista negra y asegura que no volvería a trabajar con estos rostros

Fran García-Huidobro reveló este lunes en “Plan Perfecto” algunos nombres de rostros con los que no volvería a trabajar en televisión. La animadora se refirió al tema a propósito de las vacaciones de José Antonio Neme.

El periodista había comentado que, entre sus exigencias al canal, estaba que determinados rostros no ocuparan su lugar durante su ausencia. Aunque Neme no entregó nombres, su declaración abrió el debate sobre las llamadas listas negras de la televisión, recogió La Hora.

A raíz de esto, García-Huidobro también reveló algunos nombres con los que no compartiría un proyecto televisivo. La primera mencionada fue Daniella Campos.

“Vi cosas en el reality que forman parte de la confidencialidad de mi contrato que me impedirían absolutamente trabajar con ella”, afirmó la animadora.

Los otros rostros que mencionó Fran García-Huidobro

Luego, García-Huidobro apuntó contra Claudia Schmitd y explicó los motivos por los que no trabajaría con ella.

“No trabajaría con ella porque no me gusta la gente que tiene su propio club de fútbol. Me gusta tener jugadores en mi equipo”, sostuvo.

Además, la animadora mencionó a Natalia Freire entre las personas con las que no volvería a trabajar. En ese contexto, fue categórica al referirse a la periodista.

“¿Y con quién no trabajaría nunca? No volvería a trabajar nunca con Natalia Freire, que está perdida, pero me da lo mismo. No volvería a trabajar con ella aunque no tuviera dónde caerme muerta”, confesó.

Finalmente, García-Huidobro se refirió a Daniel Fuenzalida, con quien compartió anteriormente en televisión.

“Sí, él fue invitado como panelista de Primer Plano. Duró muy poco tiempo porque tal vez se confundió o tal vez no fueron lo suficientemente claros con él”, señaló.

Sin embargo, la animadora agregó que su principal motivo para no trabajar nuevamente con Fuenzalida es la falta de confianza.

“Y con Daniel no trabajaría porque después de todas las cosas que han pasado y tener la sensación de que no puedo contar algo o que no puedo, no sé, compartir con ustedes un proyecto… no podría trabajar con una persona en la que no confío. Así que esas personas no”, cerró.