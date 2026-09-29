¿Cuáles son los chocolates más consumidos en Chile en 2026?

Chile sigue entre los países latinoamericanos con mayor consumo de chocolate. Los últimos datos sitúan la cifra en torno a 2,1 kilos por persona al año.

No existe un ranking público completo que ordene todas las marcas por unidades vendidas en 2026. Aun así, sí hay señales suficientes para identificar a los principales referentes del mercado y entender qué tipos de productos concentran la demanda.

Sahne-Nuss encabeza las ventas de chocolate en Chile

Sahne-Nuss supera los dos millones de barras vendidas al mes y es el chocolate con mayor volumen de ventas informado públicamente en el país. La marca nació en 1924 y continúa produciéndose en Maipú.

Su fórmula combina chocolate con leche y almendras enteras, un formato que ha mantenido una presencia estable durante décadas. En el primer semestre de 2026, además, se exportaron más de 180.000 tabletas fabricadas en Chile hacia Estados Unidos.

El efecto de los turistas brasileños

Durante el invierno se multiplicaron en redes sociales los registros de visitantes brasileños comprando varias unidades. El fenómeno se explica, en parte, porque el producto tiene menor disponibilidad en Brasil y puede alcanzar precios considerablemente más altos que en Chile.

Qué otros chocolates tienen una presencia fuerte en el mercado local

Trencito aparece junto a Sahne-Nuss entre las marcas de chocolate más populares. Desde ese punto, es más responsable hablar de alta presencia comercial que asignar posiciones exactas sin cifras comparables para cada producto.

Entre los nombres más reconocibles están

Trencito, con tabletas de chocolate con leche en distintos gramajes y formatos individuales.

Super 8, que combina oblea y cobertura de chocolate y compite principalmente en compras de consumo inmediato.

Costa Rama y Vizzio , dentro de un portafolio con fuerte presencia en supermercados y confitería.

, dentro de un portafolio con fuerte presencia en supermercados y confitería. Productos de Ambrosoli, especialmente en chocolates, bombones y formatos de compra impulsiva.

La categoría es amplia. En una misma oferta de chocolates nacionales e importados conviven barras de menos de 50 gramos, tabletas familiares, chocolates con almendras, opciones bitter, bombones y cajas pensadas para regalo.

Las marcas internacionales amplían las opciones disponibles

El consumo local tampoco se limita a marcas nacidas o producidas en Chile. Milka ha ganado espacio en tabletas con rellenos y distintos tamaños, mientras Lindt, Toblerone y Ferrero Rocher participan con mayor fuerza en segmentos premium y de regalo.

Otros productos internacionales compiten desde el consumo inmediato. Bon o Bon, de origen argentino, y KitKat, de alcance global, se mueven en ocasiones de compra distintas a una tableta familiar.

Esta variedad permite que una misma persona cambie de elección según la ocasión. El precio, el tamaño, el tipo de relleno y si el producto es para consumo individual, compartir o regalar pesan más que una sola preferencia de marca.

Qué está cambiando en el consumo de chocolate durante 2026

El precio sigue siendo uno de los filtros más visibles, pero mirar solo el valor del envase puede confundir. Comparar el precio por kilo ayuda a poner en la misma escala barras y packs de tamaños distintos.

Esa lógica también sirve al revisar promociones de Cyber Monday. Un descuento atractivo puede perder valor si el formato es más pequeño, mientras un pack de varias unidades puede reducir el costo real por barra.

Pistacho. Las búsquedas relacionadas con rellenos de chocolate y pistacho crecieron 137% a nivel global, impulsadas por el llamado chocolate de Dubái.

Las búsquedas relacionadas con rellenos de chocolate y pistacho crecieron a nivel global, impulsadas por el llamado chocolate de Dubái. Origen del cacao. Aumenta el interés por chocolates de origen único y productos que entregan más información sobre procedencia y trazabilidad.

Aumenta el interés por chocolates de origen único y productos que entregan más información sobre procedencia y trazabilidad. Ingredientes. Las opciones vegetales, sin lactosa o con listas de componentes más cortas amplían la categoría más allá del chocolate tradicional.

Los clásicos no están siendo reemplazados. La fotografía de 2026 muestra un mercado donde Sahne-Nuss y Trencito conservan una posición especialmente fuerte, mientras marcas locales, internacionales y propuestas premium compiten en nichos y ocasiones de consumo diferentes.

Por eso, hablar de los chocolates más consumidos en Chile implica mirar dos niveles. Hay líderes claros por volumen y reconocimiento, pero también una oferta cada vez más fragmentada donde la elección depende del formato, el precio por kilo, el sabor y el momento de compra.