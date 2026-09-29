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Familiares del explorador británico Ranulph Fiennes acusan a su esposa de mantenerlo aislado

Diferentes familiares apuntan contra la actual esposa de Fiennes, Louise Millington-Cotes, por ser la responsable de cortar su relación con otros parientes desde hace dos años, lo que coincide con el agravamiento de su enfermedad de Parkinson. “No sabemos dónde está y no está disponible, no podemos acceder a él”, dijo Arabella Pepper, hermana de la primera esposa del explorador.

Leonardo Medina
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Familiares del explorador británico Ranulph Fiennes acusan a su esposa de mantenerlo aislado

Preocupación existe entre los familiares del famoso explorador británico, Ranulph Fiennes, ya que aseguran que su esposa lo mantiene aislado, impidiendo la comunicación con él. 

Fiennes, de 82 años, actualmente viviría recluido en un asilo y tendría un nombre falso, según consignó Emol

Diferentes familiares apuntan contra la segunda esposa del aventurero, llamada Louise Millington-Cotes

En concreto, acusan a esta última de haber cortado la relación de Fiennes con otros parientes desde hace dos años. A su vez, esto coincide con el agravamiento de su enfermedad de Parkinson.

Arabella Pepper, hermana de la primera esposa del explorador, afirmó que su actual pareja condicionó sus visitas a la firma de un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, solamente algunos familiares habrían aceptado firmar. 

“No sabemos dónde está y no está disponible, no podemos acceder a él”, dijo la mujer a la BBC.

Por su parte, el actor Joseph Fiennes, primo del explorador, reveló que pudo visitarlo en julio del año pasado de forma secreta en un asilo al este de Londres. Aquí, Ranulph estaba inscrito bajo el falso nombre de Ron Westwood.

Pepper, que también visitó al aventurero ese mismo día, denunció que Fiennes habría sido trasladado posteriormente a otro centro, sin informar a sus parientes.

La policía de Cheshire señaló que estaba al tanto de las denuncias. No obstante, tras investigar la situación, concluyó que Fiennes tenía “cuidados apropiados y supervisión profesional”.

De igual forma, según The Times, Alex Millington-Cotes, hijo de Louise Millington-Cotes, pidió que le quiten a su madre las facultades legales para decidir sobre las condiciones en que Ranulph puede ser tratado y visitado, lo cual grafica el quiebre familiar.

Source Texto: La Nación/Foto: Daily Express
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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