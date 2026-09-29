Mas proyecta que plan de empleo bajará hasta un punto porcentual la tasa de desocupación en 2027

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, proyectó que el plan de generación de empleo podría reducir en hasta un punto porcentual la tasa de desocupación cuando esté completamente implementado, en marzo de 2027.

El secretario de Estado estimó que los primeros 50 mil nuevos puestos tendrían un impacto de 0,5 puntos en el desempleo a diciembre.



“Lo que estamos poniendo a disposición son esos 100.000 puestos de trabajo, ojalá movilizar a todo el mundo que está buscando empleo. Paralelo a ello hay un montón de anuncios del mundo minero. Hay un montón de anuncios del mundo de turismo. Osea no es una economía que solo funcione con estos dos sectores. Hay otros sectores que se están activando y también están generando oportunidades de trabajo”, dijo el ministro en entrevista con Radio Duna.

Presidenta de la CPC

El secretario de Estado también se refirió a los cuestionamientos de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien planteó que la meta de 100 mil empleos contemplada en el plan del Ejecutivo podría ser mayor.



Frente a ello, admitió que “se trata de una cifra acotada al compararla con los más de 900 mil desempleados del país”. Aunque enfatizó que “el objetivo del programa no es que esos puestos sean generados directamente por el Gobierno”.



“Lo que estamos tratando (de hacer) es movilizar el mercado laboral y esperando que los privados empiecen a responder en un último trimestre del año que por la estacionalidad salimos del letargo de invierno. Y empieza a activarse nuestra economía”, aseguró.

Erario acorde “con las limitaciones que tenemos”

El biministro se refirió, además, al Presupuesto 2027. En ese contexto, advirtió que van a proponer un erario acorde “con las limitaciones que tenemos”. Pero que “genera movimientos” en aquellas áreas críticas como el crecimiento y el empleo.

