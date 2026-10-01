Caso Ronald Ojeda: declaran culpable a Maickel Villegas por secuestro con homicidio

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable al venezolano Maickel Villegas Rodríguez por su participación en el delito de secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.



Según consignó 24Horas, el tribunal buscaba acreditar la participación de Villegas en el caso, específicamente en labores de vigilancia en el edificio donde residía el exmilitar venezolano y en la conducción del auto usado para trasladar a otros de los involucrados.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal Héctor Barros valoró la resolución y destacó el trabajo realizado durante la investigación.

“Estamos muy conformes con lo que se resolvió por parte del tribunal, es un veredicto contundente. Las pruebas dieron cuenta de los hechos que hemos establecido. Lo que más nos conforma es que la familia tuvo la posibilidad de tener justicia”, expresó en una declaración recopilada por Emol.

Barros señaló que la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de cárcel para Villegas.

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 15 de octubre, a las 13:00 horas, instancia en la que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado.