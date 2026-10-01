Home Nacional "caso ronald ojeda: declaran culpable a maickel villegas por secue..."

Caso Ronald Ojeda: declaran culpable a Maickel Villegas por secuestro con homicidio

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 15 de octubre, a las 13:00 horas, instancia en la que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Caso Ronald Ojeda: declaran culpable a Maickel Villegas por secuestro con homicidio

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable al venezolano Maickel Villegas Rodríguez por su participación en el delito de secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

Según consignó 24Horas, el tribunal buscaba acreditar la participación de Villegas en el caso, específicamente en labores de vigilancia en el edificio donde residía el exmilitar venezolano y en la conducción del auto usado para trasladar a otros de los involucrados.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal Héctor Barros valoró la resolución y destacó el trabajo realizado durante la investigación.

Estamos muy conformes con lo que se resolvió por parte del tribunal, es un veredicto contundente. Las pruebas dieron cuenta de los hechos que hemos establecido. Lo que más nos conforma es que la familia tuvo la posibilidad de tener justicia”, expresó en una declaración recopilada por Emol. 

Barros señaló que la Fiscalía solicitó una pena de 20 años de cárcel para Villegas.

La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 15 de octubre, a las 13:00 horas, instancia en la que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Reprograman partido clave entre Santiago Wanderers y R...

El choque entre caturros y piducanos, válido por la antepenúltima fecha del torneo, y el cual apunta a ser clave en la lucha por el título y el descenso, fue adelantado por motivos de seguridad.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para quienes...

Conoce tres tenedores libres de Santiago donde puedes encontrar salmón, ceviches, pescado y sushi en lugar de centrarte en las carnes.

Leer mas
Tecnología
SSD o HDD: guía para elegir el almacenamiento adecuado...

Una de las preguntas habituales es si SSD y HDD son lo mismo. Ambos dispositivos almacenan documentos, aplicaciones y sistemas operativos, pero emplean tecnologías diferentes. Los HDD utilizan platos magnéticos y piezas mecánicas; las unidades de estado sólido guardan la información en memoria flash y no poseen componentes móviles. Esa diferencia determina su rendimiento, resistencia, ruido y precio por gigabyte.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/