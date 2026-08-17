“Ha sido, sin exagerar, un poco como volver a respirar”: Cristián Campos confirma su retorno al teatro

Cristián Campos confirmó su regreso al teatro con la obra “Amantes una vez al año”, a pocos días de cumplirse un año de su sobreseimiento en una causa por delitos sexuales.

La acción judicial se originó luego de una querella presentada por su exhijastra Raffaella di Girolamo, quien acusó al actor de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad, de acuerdo a La Hora.

Tras el proceso judicial, la Corte de Apelaciones confirmó el “sobreseimiento por prescripción” y estableció además que “no está probada la participación del querellado en el delito”.

Cerca de cumplirse un año de aquella resolución, Campos anunció que volverá a las tablas junto a Elena Muñoz con la obra “Amantes una vez al año”.

La producción será presentada en el Teatro San Ginés, marcando el regreso del intérprete a los escenarios después del período que atravesó tras la causa judicial.

En conversación con El Mercurio, Campos reconoció que anteriormente no se sentía preparado para retomar su actividad teatral.

Cristián Campos aborda su regreso a los escenarios

“Honestamente, no me habían llegado todavía las ganas. Estaba en un proceso como de reconstrucción, de rearmarme”, señaló.

El actor explicó que la propuesta teatral apareció cuando comenzó a sentir nuevamente deseos de regresar a su profesión.

“Y cuando sentí que tenía ganas de nuevo (…) apareció esta invitación. Así que me parece como círculo totalmente virtuoso. Estoy muy agradecido de la ‘Nena’ y de Santiago (Ramírez) de pensar en mi”, explicó.

Campos también destacó el efecto que ha tenido este nuevo proyecto en su vida, describiendo positivamente el proceso de volver a ensayar.

“Ha sido muy sanador. Ha sido, sin exagerar, un poco como volver a respirar”, reconoció.

“Cada ensayo me doy cuenta de lo que echaba de menos”

El intérprete también reflexionó sobre cuánto extrañaba el ejercicio cotidiano de su profesión durante el período que permaneció alejado de los escenarios.

“Cada ensayo me doy cuenta de lo que echaba de menos el trabajo nuestro. Porque ser actor es una cosa muy rara, que involucra mucho la realidad de uno”, confesó.

Cristián Campos compartió posteriormente la entrevista en sus redes sociales, donde manifestó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional.

“Con mucha ilusión les comparto mi nuevo proyecto teatral. Luego de un sombrío temporal, la bendita primavera viene con brotes nuevos de luz que queremos compartir con ustedes. Ojalá nos acompañen”, escribió.