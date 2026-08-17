Home Triunfo "igor lichnovsky: “si no hubiese sido necesario irme de la u, no l..."

Igor Lichnovsky: “Si no hubiese sido necesario irme de la U, no lo habría hecho nunca”

El defensa fue presentado este lunes formalmente a los medios como flamante refuerzo de Universidad de Chile. En la ocasión, el defensa resaltó el nivel con el que regresa al cuadro azul y aseguró que, por su parte, se encuentra “disponible y listo” para estar en el Superclásico.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Igor Lichnovsky: “Si no hubiese sido necesario irme de la U, no lo habría hecho nunca”

Tras ser oficializado la semana pasada, el defensa nacional, Igor Lichnovsky, finalmente fue presentado este lunes a los medios como refuerzo de Universidad de Chile.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Universidad de Chile
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Zelenski anuncia que Ucrania mantendrá ataques de larg...

El mandatario realizó el anuncio luego de reunirse este lunes con el mando militar ucraniano para analizar la situación en el frente de combate, de acuerdo a Radio Biobío. Durante el encuentro, Zelenski también recibió información sobre la logística en primera línea y las medidas implementadas para enfrentar los drones utilizados por Rusia.

Leer mas
Nacional
Canciller inicia este martes gira por China, Vietnam y...

Francisco Pérez Mackenna sostuvo que “estamos iniciando una gira muy importante para las relaciones exteriores de nuestro país, por China, Vietnam y Japón. Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico”.

Leer mas
Vanguardia
Hijo de Pato Torres debuta con nuevo single en su proy...

De la mano del mismo productor musical de Alanys Lagos, Cristian Sandoval, la banda presenta un nuevo sencillo, llamado “Tamarugal”, el cual mezcla cumbia bailable con ritmos nortinos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/