Igor Lichnovsky: “Si no hubiese sido necesario irme de la U, no lo habría hecho nunca”

Tras ser oficializado la semana pasada, el defensa nacional, Igor Lichnovsky, finalmente fue presentado este lunes a los medios como refuerzo de Universidad de Chile.
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El defensa fue presentado este lunes formalmente a los medios como flamante refuerzo de Universidad de Chile. En la ocasión, el defensa resaltó el nivel con el que regresa al cuadro azul y aseguró que, por su parte, se encuentra “disponible y listo” para estar en el Superclásico.
Tras ser oficializado la semana pasada, el defensa nacional, Igor Lichnovsky, finalmente fue presentado este lunes a los medios como refuerzo de Universidad de Chile.
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