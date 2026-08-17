Canciller inicia este martes gira por China, Vietnam y Japón para “abrir oportunidades”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, inicia este martes una gira de alto valor estratégico por China, Vietnam y Japón. Esto para continuar afianzando las relaciones y abrir oportunidades que atraigan inversiones y generen trabajo en Chile.



La agenda considera reuniones de alto nivel político y económico con socios relevantes de Chile en el Asia Pacífico.



“Estamos iniciando una gira muy importante para las relaciones exteriores de nuestro país, por China, Vietnam y Japón. Chile ve en estos países socios estratégicos que pueden jugar un rol fundamental en nuestro esfuerzo por retomar el dinamismo económico”, destacó el canciller.

“Vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades”

Añadió que “vamos con una agenda que busca generar nuevas oportunidades para impulsar las inversiones, ampliar aún más nuestra canasta exportadora, abrirnos a nuevos mercados muy atractivos. Y encontrar nuevas áreas de cooperación para desarrollar, entre otras cosas, la formación de capital humano”.



En China, el principal socio comercial de Chile, el canciller visitará Beijing y Shanghái, y sostendrá reuniones con altas autoridades de dicho país para buscar nuevas áreas de cooperación, intercambio. Y entregar mayor valor agregado a la relación bilateral con el fin de ampliar la canasta exportadora de Chile, por ejemplo, hacia los servicios.

Kast visitará China en noviembre

Este viaje se da como antesala de la visita del Presidente José Antonio Kast a China en noviembre próximo, en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC.



Pérez Mackenna se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, con quien revisará materias bilaterales y globales de mutuo interés.



También se juntará con el viceprimer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, He Lifeng, quien es estrecho colaborador del presidente Xi Jinping. Y principal responsable de los acuerdos y avances comerciales más recientes de la nación asiática.



A ello se une un encuentro con el ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, quien lidera a nivel nacional la materia en la que ambos países están buscando profundizar la colaboración. Y con Zhou Haibing, viceministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, entidad que define las políticas económicas de la administración y los caminos que toma el programa global de inversión y cooperación económica de La Franja y La Ruta.



El ministro también sostendrá encuentros con empresarios, a quienes presentará el programa Choose Chile, que busca atraer inversiones y abrir mercados.



China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio que alcanzó los US$ 67.105 millones en 2025.





