Zelenski anuncia que Ucrania mantendrá ataques de largo alcance contra Rusia durante septiembre

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que su país continuará realizando ataques de largo alcance contra la retaguardia rusa durante septiembre.

El mandatario realizó el anuncio luego de reunirse este lunes con el mando militar ucraniano para analizar la situación en el frente de combate, de acuerdo a Radio Biobío.

Durante el encuentro, Zelenski también recibió información sobre la logística en primera línea y las medidas implementadas para enfrentar los drones utilizados por Rusia.

“Reafirmamos las prioridades de los ataques en profundidad para las próximas semanas y para septiembre”, mencionó mediante un comunicado compartido en su cuenta de X.

El mandatario defendió la estrategia adoptada por Kiev y aseguró que los resultados obtenidos respaldan la continuidad de las operaciones de largo alcance.

“Las pérdidas confirmadas sufridas por Rusia demuestran que nuestra estrategia de ataques de largo alcance va por el camino correcto”, agregó.

Ucrania prepara nuevas operaciones contra objetivos rusos

Zelenski también aseguró que Ucrania dispone de nuevos antecedentes sobre objetivos militares rusos y trabaja actualmente en las medidas que adoptará frente a ellos.

“Tenemos información actualizada sobre los objetivos del ejército ruso en las respectivas áreas y estamos preparando nuestras contramedidas”, sostuvo.

El presidente agradeció además a las unidades ucranianas que continúan defendiendo sus posiciones y abordó las medidas para proteger ciudades e infraestructura.

“El ministro de Defensa me informó sobre la protección de nuestras ciudades, comunidades y logística de primera línea contra los drones rusos”, manifestó.

Zelenski sostuvo que será necesario destinar mayores recursos a estas labores defensivas, especialmente en los sectores donde se registra una mayor intensidad de los combates.

“Es necesario canalizar más recursos hacia estos esfuerzos. Junto con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, identificamos qué pasos organizacionales adicionales pueden fortalecer nuestra defensa en estos sectores de mayor intensidad”, puntualizó.

Campaña de ataques contra la retaguardia rusa

Zelenski ordenó en junio una campaña de ataques contra posiciones ubicadas en la retaguardia rusa, la cual inicialmente debía extenderse durante 40 días. Sin embargo, las operaciones continuaron después de ese período.

Durante las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han utilizado drones para alcanzar objetivos situados a cientos de kilómetros del frente de combate.

Uno de estos ataques se registró en Nizhnekamsk, en la República de Tartaristán, a más de mil kilómetros del frente.

Según los antecedentes entregados, el ataque con drones alcanzó un sector residencial e instalaciones industriales, dejando 13 fallecidos y al menos 39 personas heridas.

El ataque tuvo como escenario uno de los principales centros de la industria petroquímica rusa.

La agencia TASS informó que instalaciones industriales y civiles de la localidad “fueron objeto de un ataque con aviones no tripulados a gran escala que provocó víctimas mortales”.

Rusia responde con ataques contra Ucrania

Rusia, por su parte, ha continuado efectuando ataques con misiles contra territorio ucraniano, en el marco de las hostilidades entre ambos países.

Entre los blancos mencionados se encuentran Kiev y la infraestructura portuaria ucraniana ubicada en los mares Negro y de Azov.

Los ataques rusos han incluido misiles balísticos, cuyo alto nivel de velocidad y trayectoria dificultan las labores de interceptación de los sistemas de defensa aérea.