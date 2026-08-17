Daniella Campos arremete contra Marcela Vacarezza por su llegada a “Hay que decirlo”: “La última carta que vería”

Daniella Campos lanzó duras críticas contra Marcela Vacarezza luego de conocerse su incorporación al panel de “Hay que decirlo”, programa de Canal 13.

La llegada de la psicóloga se conoce después de una serie de cambios en el espacio de farándula, que incluyeron la desvinculación de panelistas como Gissella Gallardo y Manu González, de acuerdo a La Hora.

La incorporación de Vacarezza al programa conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez generó distintas reacciones, entre ellas la de Daniella Campos.

La periodista abordó el tema en su programa de YouTube “Modo Cahuín”, donde cuestionó inicialmente que Vacarezza hubiera desmentido anteriormente su regreso a Chile.

“Se instala nuevamente en Chile, noticia que hace poco había desmentido y eso hace que uno pierda la credibilidad en un personaje”, espetó de entrada.

Campos reconoció que pueden existir acuerdos de confidencialidad antes de anunciar una contratación televisiva, aunque igualmente cuestionó la manera en que se manejó la información.

Daniella Campos critica llegada de Marcela Vacarezza

“Se entiende que uno no puede hablar en un principio, que hay un secreto con la casa televisiva, pero ¿para qué desmentir la noticia cuando sale en dos días confirmada?”, expresó la gemela.

Daniella Campos también planteó que uno de los factores detrás de la incorporación de Vacarezza podría ser su capacidad para atraer marcas.

“Moverá marcas, pero es la persona más fome que yo podría llevar para la tarde para que me entretenga, fome, pero con la palabra fome”, sostuvo.

La periodista fue todavía más crítica al referirse a la trayectoria televisiva de Marcela Vacarezza y su vínculo con Rafael Araneda.

“Ella sin Rafa Araneda no existiría televisivamente”, afirmó.

Cuestionó su aporte al programa de Canal 13

Finalmente, Campos analizó la contratación desde el punto de vista de la audiencia y los resultados que debería generar un rostro televisivo.

“Uno tiene que tener puntos de rating para poder justificar el ingreso económico del personaje que tú aludes, y yo siento que ella sería la última carta que vería en mi naipe para entretener a la gente en las tardes en la televisión chilena”, concluyó.

Marcela Vacarezza se incorporará de esta manera al panel de “Hay que decirlo”, espacio de espectáculos encabezado por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.