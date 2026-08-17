Emiten alarma por intensas lluvias en Antofagasta: este martes caerían hasta 25 mm

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes una Alarma Meteorológica por las intensas precipitaciones previstas para algunos sectores de la Región de Antofagasta. El fenómeno se desarrollará durante el martes 18 de agosto.

La medida corresponde a la categoría más alta dentro del Sistema de Alerta Meteorológica y contempla lluvias desde la madrugada hasta la noche del martes, recogió Emol.

Meteorología detalló que las precipitaciones intensas se registrarán “desde la madrugada hasta la noche del martes 18 de agosto en el sector litoral de Tocopilla y Taltal, y Cordillera de la Costa entre esas mismas dos localidades, en la Región de Antofagasta, donde se pronostican entre 15 y 25 milímetros de precipitación durante el periodo indicado”.

El evento meteorológico está asociado a una vaguada en altura que se encuentra sobre las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, según explicó la DMC.

En paralelo, una baja segregada afectará a las regiones de Antofagasta y Atacama, generando condiciones de inestabilidad.

“La condición antes mencionada también afectará con precipitaciones de moderadas a fuertes, nevadas, tormentas eléctricas y viento en distintos sectores de la zona norte, que tendrá su periodo de mayor intensidad durante este martes 18 de agosto”, informaron.

Lluvias ya afectan sectores costeros de Antofagasta

La DMC recordó que durante las últimas horas ya se han registrado precipitaciones en sectores costeros de la Región de Antofagasta.

En ese sentido, subrayaron que “es importante tener en cuenta que, durante las últimas horas, en sectores costeros de la Región de Antofagasta se han registrado precipitaciones, donde destacan los 14 mm acumulados en Tocopilla ayer domingo, 8 mm en Taltal y 3 mm en Antofagasta”.

Meteorología mantiene además otras alertas vigentes debido al sistema que afecta a la zona norte del país, incluyendo avisos relacionados con viento, nevadas y precipitaciones.

Entre ellas se contempla viento moderado a fuerte en sectores cordilleranos y precordilleranos desde Arica y Parinacota hasta Atacama.

También se pronostican nevadas moderadas en sectores precordilleranos de Antofagasta y nevadas de moderadas a fuertes en la cordillera de Arica y Parinacota y Tarapacá.

DMC llama a mantenerse informado

El organismo mantiene además alertas por precipitaciones moderadas a fuertes en sectores comprendidos entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

Ante este escenario, la DMC llamó a la población a seguir los canales oficiales y mantenerse atenta a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos.

“La Dirección Meteorológica de Chile recomienda a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales y revisar las actualizaciones del pronóstico y del Sistema de Alerta Meteorológica de Meteochile. Asimismo, se recomienda seguir las instrucciones y medidas preventivas entregadas por las autoridades competentes ante eventuales efectos asociados a las precipitaciones, nevadas, viento y tormentas eléctricas”, cerraron desde el servicio.