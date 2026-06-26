Vacaciones de invierno en La Florida: panoramas gratuitos para toda la familia incluyen parque recreativo, cine y talleres artísticos

Con el objetivo de ofrecer alternativas seguras, entretenidas y gratuitas durante las vacaciones de invierno, la Municipalidad de La Florida desplegó una completa programación de actividades para toda la familia. Esta incluye un parque recreativo, colonias culturales, talleres, cine familiar, entre otras actividades.

El parque recreativo WinterPark abrió sus puertas este lunes 22. Y hasta el viernes 3 de julio, entre las 12:00 y las 20:00 horas, en el Cendyr Ignacio Carrera Pinto, ubicado en El Ulmo 824.

Ofrece una experiencia especialmente diseñada para que las familias puedan disfrutar de sus vacaciones con juegos inflables, un tobogán de nieve y tenis de mesa. Además de foodtrucks, una feria de emprendedores locales y espacios de encuentro para toda la comunidad.

Asimismo, dispondrá de una Sala TEA especialmente habilitada para niños, niñas y adolescentes neurodivergentes, promoviendo una experiencia inclusiva y accesible para todos.

“Queremos que los niños tengan espacios para jugar”

El alcalde Daniel Reyes destacó que esta iniciativa busca acercar panoramas de calidad a las familias floridanas durante las vacaciones de invierno.

“Queremos que los niños tengan espacios para jugar, aprender y compartir en familia, sin que el costo sea una barrera. Por eso hemos preparado una programación gratuita que combina deporte, cultura, recreación e inclusión, permitiendo que miles de vecinos disfruten estas vacaciones en la propia comuna”, señaló.

Del arte al cine: una cartelera cultural gratuita para niños y niñas

La programación también contempla una amplia cartelera cultural gratuita organizada por el Centro Cultural de La Florida y los distintos espacios comunitarios de la comuna.

Entre el 22 de junio y el 3 de julio se desarrollarán colonias de invierno para niños y niñas con talleres de artes plásticas, dibujo, danza, canto, circo, reciclaje, magia y actividades recreativas en el Centro Cultural de La Florida, Villa O’Higgins, Espacio Los Quillayes y Centros de Fomento de Seguridad Ciudadana. Las inscripciones están abiertas y se debe escribir a gestioncultural.culturalaflorida.cl.

A ello se sumará una programación especial de cine familiar en el Teatro Municipal. Con funciones gratuitas de películas como Moana, Intensamente, Star Wars, Coco y Zootopia, entregando nuevas alternativas de entretención para vecinos y visitantes durante el receso escolar.

La actividad contará con vigilancia permanente de Seguridad Ciudadana y cobertura preventiva de ambulancia durante todo el funcionamiento del parque.

-24 de junio, 17:00 horas: Los Minions

-28 de junio, 12:00 horas: Intensamente

-01 de julio, 17:00 horas: Jurassic World

-03 de julio, 20:00 horas: Coco

-05 de julio, 12:00 horas: Zootopia

Las entradas gratuitas se pueden adquirir en teatrolaflorida.cl.

Todos los detalles y actualizaciones están en la página web de la municipalidad https://www.laflorida.cl/sitio/ y en las RR.SS, como en IG @munilaflorida_