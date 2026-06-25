Pavez por Megarreforma: “Ahora es el momento de poder conversar”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la estrategia para la tramitación de la Megarreforma impulsada por el Gobierno y apuntó a construir consensos.



En conversación con Radio Cooperativa, Pavez señaló que “el Gobierno manifiesta su satisfacción porque el proyecto avanza. Eso es lo primero y lo más importante para el Ejecutivo y para todos los equipos que han trabajado. Que han ido trabajando en una reforma que es fundamental para poder volver a crecer y reactivar el país”.



En esa línea, el subsecretario aseguró que “el Gobierno va a hacer lo que sea necesario para poder ampliar en términos razonables y manteniéndose dentro del esquema de las ideas matrices esenciales que haya más apoyos”.

“Ahora viene el momento de poder conversar aspectos específicos”

“Ahora viene el momento de poder conversar aspectos específicos en las tres comisiones donde el proyecto va a tener una discusión en particular. Y donde los mecanismos y los canales de diálogo están abiertos. Eso se ha manifestado en los lugares que corresponde”, explicó.



Añadió que “ahora es el momento de poder conversar y poder, ojalá, ampliar la cantidad de votos de una aprobación en particular”.



Al ser consultado sobre si al Gobierno le basta con aprobar esta iniciativa con el mínimo de los votos requeridos, Pavez afirmó. “El primer objetivo es que este proyecto sea Ley de la República, porque es un proyecto decisivo en múltiples aspectos para poder reactivar el país en materia fiscal, en materia de reconstrucción, en materia de crecimiento”.



Argumentó que “es muy difícil que un proyecto de esta naturaleza no tenga ninguna modificación; alguna va a haber, después tiene que ir a la Cámara de Diputados, y encantado, por supuesto, de que se puedan sumar más actores, porque necesitamos dar la señal también a quienes deciden invertir en nuestro país de que Chile tiene un horizonte de estabilidad jurídica para los próximos años”.