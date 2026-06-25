“Entendió que yo lo había ofendido”: Ricardo Meruane vivió tenso momento con adulto mayor durante show

Ricardo Meruane protagonizó un incómodo episodio durante una presentación en Talca la noche del pasado sábado. Mientras desarrollaba su rutina, un asistente del público lo encaró asegurando sentirse molesto por algunos de sus chistes.

Distintos registros difundidos posteriormente muestran al individuo levantándose de su asiento. Luego se acercó de forma confrontacional al humorista, conocido popularmente como el “nóctulo”.

“Tú me estás agrediendo a mí. ¿Cuántas veces has participado tú en el Festival de Viña? No te recuerdas de las pifias que has tenido?”, le dijo el hombre al comediante frente a los asistentes.

“¿Qué tiene que ver eso?”, alcanzó a responder Meruane. Sin embargo, fue interrumpido de inmediato por el sujeto, quien replicó: “Déjame hablar un minuto”.

El momento generó sorpresa entre los presentes, mientras el intercambio continuaba en medio del espectáculo. La situación quedó registrada en videos que posteriormente circularon en redes sociales.

En paralelo, el humorista compartió un registro audiovisual en sus plataformas digitales. Allí respondió a diversas críticas que suele recibir en internet.

“¿Usted cree que a la gente le da para repartir la plata, jefe? ¡No lo pifien, por favor!”, puntualizó Meruane.

No entendió nada

Más tarde, el comediante utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el incidente ocurrido durante su presentación en Talca.

“Energizante y desconcertante momento el sábado en Talca. Nunca supe que pretendía este señor que me encaró diciendo que yo lo había ofendido, el público presente fue testigo de que no pasó tal cosa. En todo caso le agradezco porque son momentos únicos que ni ensayados resultan mejor”, escribió.