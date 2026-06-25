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Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: Programación y dónde ver los partidos de este jueves en el Mundial

Los dos elencos sudamericanos disputarán partidos cruciales en la última fecha de la fase de grupos, con el objetivo de sacar boletos a la siguiente fase de la cita planetaria.

Leonardo Medina
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Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: Programación y dónde ver los partidos de este jueves en el Mundial

Nueva jornada de definiciones en el Mundial 2026. Este jueves, se cerrarán los Grupo D, E y F, y más selecciones intentarán sellar su paso a los dieciseisavos de final.

El Grupo E será el primero en ver acción, con Ecuador como protagonista. Los dirigidos por Sebastián Beccacece jugarán con Alemania a las 16:00 horas, en busca de un triunfo que los mantenga con vida. En paralelo, Costa de Marfil se medirá con Curazao. 

Luego, a las 19:00 horas, se cerrará el Grupo F con el duelo entre Países Bajos y eliminado Túnez, y el partido de Japón ante Suecia

Finalmente, a las 22:00 horas, será el turno del Grupo D, con otro sudamericano intentando asegurar la clasificación. 

Y es que Paraguay disputará una “final” con Australia, mientras que EEUU se enfrentará a Turquía.

Programación y dónde ver los partidos:

  • Alemania vs. Ecuador, 16:00 horas, fecha 3 Grupo E. MetLife Stadium, Nueva Jersey | Transmisión: Chilevisión, DSports, Disney+, Paramount+
  • Costa de Marfil vs. Curazao, 16:00 horas, fecha 3 Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia | Transmisión: DSports, Paramount+
  • Japón vs. Suecia, 19:00 horas, fecha 3 Grupo F. AT&T Stadium, Dallas | Transmisión: DSports, Paramount+
  • Países Bajos vs. Túnez, 19:00 horas, fecha 3 Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City | Transmisión: Chilevisión, DSports, Paramount+
  • Paraguay vs. Australia, 22:00 horas, fecha 3 Grupo D. Levi’s Stadium, San Francisco | Transmisión: Chilevisión, DSports, Disney+, Paramount+
  • Estados Unidos vs. Turquía, 22:00 horas, fecha 3 Grupo D. SoFi Stadium, Los Ángeles | Transmisión: DSports, Paramount+
Ya van 13 clasificados y 7 eliminados: Revisa las tablas de posiciones de los grupos del Mundial 
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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