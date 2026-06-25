Ecuador y Paraguay buscan la clasificación: Programación y dónde ver los partidos de este jueves en el Mundial

Nueva jornada de definiciones en el Mundial 2026. Este jueves, se cerrarán los Grupo D, E y F, y más selecciones intentarán sellar su paso a los dieciseisavos de final.
El Grupo E será el primero en ver acción, con Ecuador como protagonista. Los dirigidos por Sebastián Beccacece jugarán con Alemania a las 16:00 horas, en busca de un triunfo que los mantenga con vida. En paralelo, Costa de Marfil se medirá con Curazao.
Luego, a las 19:00 horas, se cerrará el Grupo F con el duelo entre Países Bajos y eliminado Túnez, y el partido de Japón ante Suecia.
Finalmente, a las 22:00 horas, será el turno del Grupo D, con otro sudamericano intentando asegurar la clasificación.
Y es que Paraguay disputará una “final” con Australia, mientras que EEUU se enfrentará a Turquía.
Programación y dónde ver los partidos:
- Alemania vs. Ecuador, 16:00 horas, fecha 3 Grupo E. MetLife Stadium, Nueva Jersey | Transmisión: Chilevisión, DSports, Disney+, Paramount+
- Costa de Marfil vs. Curazao, 16:00 horas, fecha 3 Grupo E. Lincoln Financial Field, Filadelfia | Transmisión: DSports, Paramount+
- Japón vs. Suecia, 19:00 horas, fecha 3 Grupo F. AT&T Stadium, Dallas | Transmisión: DSports, Paramount+
- Países Bajos vs. Túnez, 19:00 horas, fecha 3 Grupo F. Arrowhead Stadium, Kansas City | Transmisión: Chilevisión, DSports, Paramount+
- Paraguay vs. Australia, 22:00 horas, fecha 3 Grupo D. Levi’s Stadium, San Francisco | Transmisión: Chilevisión, DSports, Disney+, Paramount+
- Estados Unidos vs. Turquía, 22:00 horas, fecha 3 Grupo D. SoFi Stadium, Los Ángeles | Transmisión: DSports, Paramount+