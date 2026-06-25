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Kast confirma conversación con Delcy Rodríguez: “Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente”

El Mandatario sostuvo en su cuenta de X que que “acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast confirma conversación con Delcy Rodríguez: “Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente”

El Presidente José Antonio Kast confirmó la mañana de este jueves que tuvo una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras los dos sismos que afectaron ese país la tarde de este miércoles.

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente, provocaron el colapso de edificios en el centro de la nación. Hasta ahora los fallecidos ascienden a 164 personas y hay más de mil heridos.

Según consignó T13, Kast, a través de su cuenta de X, dijo que “acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”.

Añadió que “estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

La noche del miércoles, el Mandatario se refirió al hecho por la misma red social. Afirmó que se pondrían a disposición del gobierno venezolano para envío de esta ayuda.

Chile no será el único país que enviará ayuda humanitaria a territorio venezolano, consignó T13.

Estados Unidos, Francia, España, Suiza y Brasil son sólo algunos de los países que ya lo anunciaron. También la Organización de Naciones Unidas (ONU) hará llegar rescatistas a las zonas afectadas para ayudar en la búsqueda de supervivientes y víctimas.

Doble terremoto en  Venezuela: Suben a 164 los fallecidos y hay más de 900 heridos
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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