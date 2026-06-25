Doble terremoto en  Venezuela: Suben a 164 los fallecidos y hay más de 900 heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, elevó este jueves a 164 las víctimas fatales y a 971 el número de heridos. Esto tras los dos terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud, registrados durante la tarde del miércoles en el norte del país.



Según la información actualizada del gobierno venezolano, los fuertes sismos han estado seguidos por cerca de 30 réplicas y han dejado una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira. Considerada la zona más afectada por el terremoto doble, donde las autoridades “deben concentrar labores de rescate”.



Delcy Rodríguez no informó dónde se registraron las víctimas y si este balance ya incluye al estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como “zona de desastre”.



Detalló de los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

Fondo inicial de 200 millones de dólares

La presidenta interina anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Añadió que esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.



También anunció una partida para la “atención inmediata” de las víctimas de este desastre natural. Tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto “a decenas de familias” venezolanas.



En un mensaje a la ciudadanía, recalcó que los venezolanos van a salir “más fortalecidos y más unidos que nunca” de esta crisis, tras hacer una llamada a “la calma y mantenerse en sus hogares”.



Según declaró, ahora la prioridad es acelerar las labores de rescate de personas atrapadas en edificios derrumbados. Para ello pidió ayuda al sector privado para que ponga a disposición del las autoridades venezolanas “maquinaria amarilla para las labores de rescate”.



Indicó que las cámaras empresariales y comerciales están trabajando para facilitar material y que “en las primeras horas del día” el país pueda “acelerar” las labores de rescate.



El doble terremoto ha tenido lugar en el estado de Yaracuy, con un terremoto precursor de magnitud 7,2, con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros. Este antecedió al sismo principal de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.