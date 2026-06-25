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Revelan que Gonzalo Feito será formalizado por el delito de maltrato habitual contra su expareja

Hace pocas semanas, el periodista estuvo en el centro de la atención pública debido a su polémica salida del programa “Sin Filtro”. Ahora, vuelve a ser noticia por una investigación judicial relacionada con violencia intrafamiliar.

Eduardo Córdova
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Revelan que Gonzalo Feito será formalizado por el delito de maltrato habitual contra su expareja

Gonzalo Feito será formalizado el próximo 1 de septiembre por el delito de violencia habitual contra una expareja, cuya identidad permanece bajo reserva. Según los antecedentes de la causa, la denuncia se originó durante 2024.

Hace pocas semanas, el periodista estuvo en el centro de la atención pública debido a su polémica salida del programa “Sin Filtro”. Ahora, vuelve a ser noticia por una investigación judicial relacionada con violencia intrafamiliar.

De acuerdo con información obtenida por Contrapoder Chile, la denuncia fue presentada el 4 de septiembre de 2024 en la 37° Comisaría de Vitacura. La acción fue interpuesta por una expareja del comunicador por el delito de violencia intrafamiliar.

Según el citado medio, pese a la denuncia y a la medida que le prohibía acercarse a la denunciante, el periodista habría continuado con conductas de maltrato hacia la mujer. Esta situación derivó en una investigación por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar.

El abogado Aldo Duque confirmó a Radio Biobío la futura formalización de su representado. La causa sigue siendo investigada por el Ministerio Público.

La Fiscalía de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó una audiencia de formalización contra el periodista. La petición fue acogida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Como resultado, la audiencia quedó programada para el próximo 1 de septiembre de 2026. En esa instancia se comunicarán formalmente los cargos que se investigan en la causa.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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