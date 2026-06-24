Confirman multa a Farmacias Doctor Simi por usar corpóreo en horario de calor

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa administrativa del 30 de marzo de 2024 de 60 UTM, casi cuatro millones 300 mil pesos, a Farmacias Doctor Simi. Esto por el uso en Santiago de su conocido corpóreo publicitario durante una ola de calor extremo el 15 de febrero de 2024.



En fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad de la empresa matriz Farmacias de Similares Chile SA en contra de la sentencia que confirmó la multa aplicada por la Inspección del Trabajo.

Esto “por no haber suprimido factores de riesgo ni cumplido con las medidas preventivas en orden a mantener en buenas condiciones el sistema de ventilación de la botarga -el corpóreo publicitario- usado por trabajadores en horario de máximo calor”.

La multa fue aplicada por la Inspección Comunal del Trabajo

La multa fue aplicada por la Inspección Comunal del Trabajo. Esto por no cumplir reglas indicadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En orden a mantener en buenas condiciones sistema de ventilación de la botarga (corpóreo publicitario), utilizado por trabajadores en horario de máximo calor.

La sala descartó infracción en la sentencia impugnada

En fallo unánime, la sala integrada por las ministras Maritza Villadangos y Lilian Leyton. Y por la abogada (i) Francisca Amigo, descartó infracción en la sentencia impugnada. Esta fue dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Y se rechazó íntegramente la reclamación de multa.



El fallo sostiene que “el acta de constatación de hechos estableció que el 15 de febrero de 2024 los trabajadores desarrollaron sus labores de uso de botarga en las horas de mayor calor durante el día.

Esto es, entre las 16:00 y 17:00 horas. Lo que constituye la base fáctica de las infracciones por las cuales se impuso la multa”.



Por tanto, “se rechaza, con costas, el recurso de nulidad deducido por la demandante”.