Kidd Voodoo logró reconocimiento internacional: Rolling Stone destacó “Euforia” entre los mejores discos de 2026

Kidd Voodoo recibió un importante reconocimiento internacional luego de que la revista Rolling Stone en Español incluyera su álbum “Euforia” en la lista de los mejores discos hispanohablantes publicados durante lo que va de 2026.

El ranking reúne 25 producciones lanzadas durante el primer semestre del año. En la selección aparecen artistas como Maluma, Quevedo, Ryan Castro, J Balvin, Juanes, Feid, Fito Páez, Trueno, Eladio Carrión y Rels B.

La publicación destacó la evolución artística del cantante chileno, señalando que en este trabajo mostró una faceta más íntima y personal.

Según la revista, el músico inició su carrera explorando el género urbano. Con el tiempo, logró posicionarse como una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de artistas chilenos.

Asimismo, Rolling Stone indicó que el proyecto surge de la necesidad de exponer aspectos más profundos de su vida y enfrentar procesos personales complejos.

“Este giro sonoro y creativo surge de una necesidad profunda de confrontar y procesar sus heridas más personales, en medio de una crisis existencial que parece encontrar refugio únicamente en la música”, consigna la revista.

Reconocimiento a una etapa más personal

La publicación también resaltó la disposición de Kidd Voodoo para desafiar sus propios límites creativos y emocionales.

De acuerdo con el análisis, el artista aborda temas como la ansiedad, el ego, la incertidumbre y el miedo al cambio, elementos que forman parte de su proceso creativo.

Finalmente, la revista concluye que el resultado es “una obra honesta que expone tanto sus fragilidades como su evolución”.

El exitoso momento de Kidd Voodoo

“Euforia” corresponde al quinto álbum de estudio del cantante y es considerado su trabajo más personal hasta la fecha.

El disco llega después de una serie de hitos relevantes. Entre ellos destacan las 12 presentaciones agotadas en el Movistar Arena, un espectáculo realizado en Puerto Montt que fue televisado y su exitosa participación en el Festival de Viña del Mar.

Además, el músico ha desarrollado colaboraciones con artistas como Mon Laferte, Pablo Alborán, Rels B y Los Bunkers. Esto le ha permitido ampliar su alcance hacia distintos públicos.

Actualmente, Kidd Voodoo se encuentra desarrollando una gira internacional que contempla presentaciones en Suiza, México, Colombia, Alemania, Argentina, Países Bajos y España hasta noviembre.

Sin embargo, la imagen promocional del tour también incluye a Chile entre los destinos. Por ahora, la fecha de ese eventual concierto aún no ha sido anunciada.