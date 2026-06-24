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Confirman “Veranito de San Juan” para Santiago: revisa cuando vuelve el calor a la RM

El meteorólogo Gianfranco Marcone explicó que “las altas presiones se han ido debilitado, han permitido ir deshilachando el sistema frontal”, situación que impediría la llegada de lluvias a la capital en los próximos días.

Eduardo Córdova
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Confirman “Veranito de San Juan” para Santiago: revisa cuando vuelve el calor a la RM

El tradicional Veranito de San Juan estaría próximo a manifestarse en Santiago, de acuerdo con el pronóstico entregado por el meteorólogo Gianfranco Marcone.

Esta creencia popular hace referencia a un aumento de las temperaturas durante los días cercanos al Día de San Juan, celebración que este año tuvo lugar el 24 de junio.

En conversación con T13, Marcone explicó que “las altas presiones se han ido debilitado, han permitido ir deshilachando el sistema frontal”, situación que impediría la llegada de lluvias a la capital en los próximos días.

Pronóstico para los próximos días

Respecto al fenómeno, el meteorólogo de Canal 13 señaló que suele presentarse en esta época del año, aunque no necesariamente coincide con la fecha exacta de la festividad.

En ese sentido, detalló que “generalmente se cumple cerca, pero no justo encima del Día de San Juan. Puede ser dos semanas antes, dos semanas después, pero siempre tiende a haber un periodo cálido en esta época del año”.

Asimismo, Marcone adelantó que Santiago registrará un importante aumento de temperatura este jueves 25 de junio. Para esa jornada se esperan 20°C de máxima y una mínima de 2°C.

Además, precisó que “algunas comunas podrían bajar de los 0 grados”, pese al ascenso previsto en los termómetros durante la tarde.

Para el viernes 26 de junio, en tanto, se pronostica una temperatura máxima de 18°C junto con cielos parcialmente nublados.

Finalmente, el especialista indicó que “al menos hasta el 6 de julio no hay precipitaciones en la capital, hay una esperanza el 7 y el 8”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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