Cerca de 200 efectivos y con apoyo aéreo: Carabineros realiza operativo durante la madrugada en la RM

Carabineros desplegó durante la madrugada un amplio operativo de seguridad en la Región Metropolitana. El procedimiento se desarrolla en nueve comunas de Santiago: Colina, Huechuraba, Vitacura, San Bernardo, San Miguel, La Pintana, Cerro Navia, Maipú y Peñalolén.

Según informó la institución, la medida busca reforzar la seguridad y entregar mayor tranquilidad a la ciudadanía. Para ello, se realizan patrullajes preventivos y controles durante la noche, según Emol.

Además, el despliegue considera cerca de 200 funcionarios y más de 60 vehículos policiales. En las labores participan Carabineros territoriales, OS-7, SEBV, OS-9, GOPE, Radiopatrullas y personal de Tránsito.

Asimismo, la operación cuenta con el apoyo de la Prefectura Aérea, que colabora mediante un helicóptero para fortalecer la vigilancia en distintos puntos de la capital.

Por su parte, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, encabezó parte de las fiscalizaciones. Estas se efectuaron en el sector de la Costanera Norte con la Ruta 5 Sur.

En ese contexto, la autoridad policial llamó a los conductores a respetar las instrucciones de los funcionarios durante los controles en terreno.

” Aquellos conductores que intenten evadir la fiscalización van a ser perseguidos, controlados y fiscalizados”, advirtió Araya.

Operativos continuarán en la capital

Finalmente, Marcelo Araya destacó que este tipo de intervenciones seguirá realizándose de manera periódica. De esta forma, explicó, se busca fortalecer la prevención del delito.

Asimismo, la autoridad indicó que estas acciones apuntan a que la población pueda desplazarse con mayor seguridad. Además, recalcó que el objetivo es mantener una presencia policial activa en distintos sectores de la Región Metropolitana.