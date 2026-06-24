Detienen a cuarto imputado por encerrona en que murió niño en San Bernardo: tiene 17 años

Carabineros confirmó que un cuarto imputado por la encerrona en que murió un niño de 12 años en San Bernardo se entregó en una unidad policial.



Se trata de un adolescente de 17 años, quien concurrió hoy en la madrugada a la 14° Comisaría de Carabineros de San Bernardo, acompañado por su padrastro. El joven fue entregado al OS9, a cargo del caso.



De esta manera, ya son cuatro los detenidos por este brutal hecho que causó conmoción nacional. Falta un quinto miembro de la banda que es intensamente buscado por la policía.



Los cuatro pasarán a control de detención y eventual formalización este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. A ellos se suma otro sujeto detenido por receptación.



En la tarde de ayer, los primeros en caer fueron jóvenes de 17 y 18 y 20 años, el primero sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.



Luego se agregó este otro adolescente de 17 años que ya estaba identificado. Al igual que sus cómplices, tiene antecedentes policiales por delitos de encerronas. Trascendió que la captura del quinto miembro de la banda es inminente.



Los cuatro detenidos están imputados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.



Se estima que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitará la prisión preventiva de los adultos y la internación provisoria de los menores.