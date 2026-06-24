Detienen a individuo que participó en intento de secuestro de mujer extranjera cerca del Congreso Nacional

Carabineros detuvo este martes a uno de los presuntos involucrados en el intento de secuestro de una joven boliviana. El hecho ocurrió en las cercanías del Terminal Rodoviario de Valparaíso, próximo al Congreso Nacional.

Según los antecedentes, testigos alertaron a funcionarios policiales sobre un grupo de sujetos que intentaba llevarse por la fuerza a una mujer de 21 años. Los individuos utilizaban prendas similares a las de Carabineros, recogió Emol.

Tras la denuncia, los uniformados informaron a la Central de Comunicaciones sobre las características del vehículo utilizado. Luego, personal de la 2° Comisaría de Valparaíso inició una persecución que terminó en avenida Rodelillo con pasaje Campoamor.

Al verse acorralados, cuatro ocupantes descendieron del automóvil y escaparon en distintas direcciones. La víctima fue abandonada en el lugar.

Mientras tanto, efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la 3° Comisaría realizaban diligencias en el sector. Gracias a ese trabajo, uno de los sospechosos fue capturado cuando se ocultaba en la techumbre de una vivienda.

Durante la inspección del vehículo, los policías hallaron $5.475.000 en efectivo. Además, verificaron que el automóvil no mantenía encargo por robo vigente.

Antecedentes de la investigación

Respecto del detenido, se trata de un ciudadano chileno mayor de edad. El sujeto registra antecedentes penales, aunque actualmente no mantiene causas vigentes.

Por otro lado, la víctima corresponde a una joven boliviana que ingresó a Chile hace cuatro días. Su objetivo era visitar a su madre, quien cumple condena en la ex Penitenciaría de Santiago por tráfico de drogas.

El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los Servicios de la Prefectura Valparaíso, explicó que “en primera instancia solamente tenemos esta información de que la persona había sido violentamente tomada por cinco individuos e introducida en este vehículo y posteriormente dándose a la fuga. Y gracias al actuar rápido y oportuno de Carabineros, y sobre todo a la denuncia hecha por los testigos del lugar, pudimos lograr la detención de uno de estos individuos y rescatar esta persona de este secuestro”.

Vestimenta y huida de los involucrados

Sobre la ropa utilizada por los sospechosos, Guzmán señaló que “al momento solamente se encontró en el lugar un jockey color verde con el símbolo de Carabineros, el cual a simple vista no es fiscal. Obviamente vamos a realizar las pericias necesarias para poder establecer la fabricación de este tipo de vestimenta para efectivamente determinar, dónde fue realizado o cómo fue obtenido”.

Asimismo, el oficial detalló que “los delincuentes al ver que iban en seguimiento de personal policial, perdieron el control del vehículo chocando un vehículo que está estacionado, descendiendo rápidamente y se van a la fuga en distintas direcciones (…) personal de la 3º Comisaría que se encontraba también en el lugar efectuando pericias de su especialidad empezaron a efectuar este patrullaje para poder al final dar con uno de estos individuos que se encontraba arriba de una techumbre”.

Finalmente, Guzmán se refirió al estado de la víctima. “La víctima se encuentra obviamente alterada, un poco shockeada, pero bien de salud. Este momento está prestando declaración y estamos esperando las diligencias que va a disponer la fiscalía”, concluyó.