Arrau dice que quinto involucrado en crimen de menor está identificado: “No vamos a disminuir los esfuerzos hasta” capturarlo 

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló la mañana de este miércoles que el quinto involucrado en el crimen del menor de 12 años en San Bernardo ya se encuentra “identificado”.

De momento, hay cuatro delincuentes detenidos por la muerte del niño, correspondientes a dos adolescentes de 17 años, más dos adultos de 18 y 20 años.

Ahora, el secretario de Estado precisó que el quinto implicado está identificado por las autoridades. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con su captura.

“Hay un quinto que ya está identificado y que se está buscando. Yo pido a la población que cualquier dato o antecedente que pueda ayudar a su pronta captura lo pueda hacer llegar”, dijo, según consignó Emol.

Asimismo, remarcó que “no vamos a claudicar, no vamos a disminuir los esfuerzos hasta que efectivamente lo logremos capturar. Agradecer la labor que ha realizado el OS9, todas las instituciones que han ayudado en esto”.

También extendió el agradecimiento al Ministerio Público, al generar “las órdenes para poder llevar a cabo este operativo que no le va a devolver nada a la familia que perdió a este joven, pero al menos avanzaremos en que tenga justicia”.

A la vez, el ministro abordó la solicitud de algunas autoridades en torno a la colaboración de las FF.AA. en materia de seguridad pública.

“Recordemos que las Fuerzas Armadas cooperan en labores de seguridad en la zona sur, con importantes dotaciones del Ejército. En la zona norte, en nuestra frontera también el Ejército está presente, también la Policía Marítima y la Armada que colaboran en funciones”, sostuvo.

“Hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad y también lo han hecho en las ciudades en estado de excepción constitucional, en nuestra historia reciente. Falta avanzar en tener buenas reglas del uso de las fuerzas”, sostuvo.

Lo anterior, apuntando a que “esas Fuerzas Armadas y también las Fuerzas de Orden y Seguridad tengan reglas más seguras y claras a la hora de actuar”.

Arrau subrayó que se debe avanzar en un proyecto de ley que permita a las FF.AA. hacer controles de identidad. O bien, “primeras pesquisas si es que hay un indicio” en zonas bajo estado de excepción.

“Está bien que hoy día nos planteemos nuevas posibilidades, pero ya se está trabajando en ello. Esperemos avanzar con esas leyes para que cuando efectivamente las Fuerzas Armadas colaboran en funciones de seguridad puedan tener la herramienta”, sentenció.