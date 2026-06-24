Thayer defiende gestión y afirma que memorándum sobre niños haitianos “se fundamenta en argumentos legales”

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, defendió este miércoles las decisiones adoptadas durante su gestión. Todo esto, luego de la polémica por el ingreso de niños haitianos bajo procesos de reunificación familiar.

La Contraloría concluyó en un informe difundido en esta jornada que el organismo, bajo la dirección de Thayer, incurrió en incumplimientos a la normativa.

Bajo ese contexto, el exdirector acudió a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y dio explicaciones por estos casos.

Por un lado, según consignó T13, Thayer planteó que ha existido “una desmesura enorme respecto del tratamiento de un tema que requiere la máxima racionalidad y rigor en la información”.

También, afirmó que se han dicho “cuestiones públicamente que luego se han descartado con una impunidad y una irresponsabilidad por parte de actores políticos y comunicacionales”.

Respecto a las acusaciones, enfatizó que priorizaron el interés superior del niño y que actuaron conforme a la ley.

“El interés superior del niño choca en la propia Ley de Migración y Extranjería con, por ejemplo, la posibilidad y la obligación de regularizar a niños sin documentos de identidad. La ley lo establece, hay una tensión importante, jurídica, en términos de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documentos y la obligación, al mismo tiempo, de regularizarlo”, expresó.

A su vez, indicó que la dirección del Servicio Nacional de Migraciones “debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, jurídicos pero también morales”.

“Vamos a defender nuestros argumentos”

“La determinación que tomamos respecto del Memorándum N°1886 en cuanto al trámite de la legalización del documento, que no exime del documento, se fundamenta en argumentos legales”, aseveró.

Thayer precisó que sostendrá esos argumentos “en las instancias que quedan por delante y en los sumarios que se aperturen”.

“Vamos a defender nuestros argumentos que no solo están en la defensa del interés superior del niño, en la obligación de defenderlo, sino también en las facultades que otorga el estatuto administrativo a las jefaturas de servicio”, manifestó.