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Alcalde White insiste en incorporar FFAA en San Bernardo: “No tenemos carabineros suficientes”

El jefe comunal dijo en Radio Pauta que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se comprometió a “hacer los esfuerzos para que los delincuentes fueran detenidos -cosa que está ocurriendo- y a anunciar medidas que nos permitieran a nosotros responderle a la comunidad, lo que no ha pasado y estamos expectantes a eso”.

Patricia Schüller Gamboa
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Alcalde White insiste en incorporar FFAA en San Bernardo: “No tenemos carabineros suficientes”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), se refirió a la crisis de seguridad que vive su comuna tras la muerte de un niño de 12 tras una encerrona.

En conversación con Radio Pauta, White señaló que “nosotros, desde hace dos años venimos tratando de hacerlo público y evidente. A propósito de lo que ya hace más de una década está pasando en el país con un crimen organizado que ha penetrado en distintos espacios”.

Añadió que “el problema es tan estructural que sobrepasa las competencias de un Gobierno de turno. Es una política de Estado que tenemos que reflexionar. Desde mi punto de vista con una estrategia distinta, porque lo que está a la vista es que lo que se ha venido haciendo no está a la altura del desafío”.

“Estamos expectantes también a anuncios más que diagnósticos”

“Estamos expectantes también a anuncios, más que diagnósticos”, subrayó. Agregó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, se comprometió a “hacer los esfuerzos para que los delincuentes fueran detenidos -cosa que está ocurriendo- y a anunciar medidas que nos permitieran a nosotros responderle a la comunidad, lo que no ha pasado y estamos expectantes a eso”.

El alcalde reiteró su propuesta de incorporar a las Fuerzas Armadas, porque “no tenemos los carabineros suficientes para responderle a la comunidad. El índice de cobertura policial, es decir, la respuesta de Carabineros a propósito de la solicitud de las comunidades, en San Bernardo es un 0,37. De 100 casos, Carabineros responde a 37, no porque quieran, sino porque no tienen capacidad”.

Respecto a la participación de menores de edad en delitos, White planteó que “aquellos perfiles prolíficos tienen que tener un tratamiento donde no haya una sensación de impunidad. En eso no hay que tener dos discursos; un delincuente es un delincuente”.

“También veamos el trasfondo, porque muchas veces no lo vemos, y cuál es el trasfondo que hoy día el Estado de Chile debiese estar presente en ciertos territorios donde hay una fábrica de formación delictual”, recalcó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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