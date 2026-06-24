“No muestra gran cosa”: La dura crítica de prestigioso medio francés al juego de Argentina en el Mundial

El prestigioso medio francés, L’Équipe, lanzó una comentada crítica a la selección argentina, luego de su triunfo por 2-0 a Austria en el Mundial 2026. Dicha victoria le permitió a la Albiceleste sellar su paso a los dieciseisavos de final.

Desde el reconocido diario analizaron el juego exhibido por el combinado trasandino en estos dos primeros partidos. Y en ese sentido, cuestionaron duramente al vigente campeón del torneo.

“Dos goles y nada más: ante Austria, Argentina no convenció en su juego y se preocupa por el estado físico de algunos titulares”, señalaron en un artículo, firmado por José Barroso.

A su vez, comentaron: “Messi, buscado de manera demasiado sistemática”.

“Los argentinos llevaron la caricatura un poco lejos. Cinco goles marcados en dos partidos, cinco por Lionel Messi: es difícil cuestionar la influencia total del capitán en el éxito de la Albiceleste”, añadieron.

En cuanto al triunfo ante Austria, indicaron que “en términos generales, es merecido, ya que se mostraron como los más peligrosos, encontrando la brecha al final de cada tiempo (minuto 38, 90+5)”.

“Pero, fuera de esos destellos y del penal fallado por Messi en el minuto 9, no hubo mucho más para destacar. Austria puso en aprietos a Argentina cada vez que sumó intensidad y la sacudió. Argelia también lo había hecho”, subrayaron.

Asimismo, aseguraron que “Argentina no muestra gran cosa”.

“Sus dificultades relativas para establecer su juego e imponer su ritmo confirman de todas formas las dudas sobre el estado físico de su plantel, con menos presencia en los duelos (Mac Allister, De Paul, Romero)”, precisaron.

Además, mencionaron que “más allá de su gol, Messi se adaptó, llevando menos el balón que frente a los Fennecs. Pero el hecho de que sus compañeros lo busquen casi sistemáticamente en cada jugada llama la atención”.