“Se ha dejado querer”: Lisandra Silva habría encontrado el amor al interior de reality de Canal 13

Lisandra Silva ya se encuentra participando en el reality “Vecinos al Límite” y, según reveló Michael Roldán, habría iniciado una relación sentimental a poco tiempo de ingresar al encierro.

Aunque su participación todavía no se ve en pantalla debido al desfase de las grabaciones, la modelo cubana ha tenido una presencia activa dentro del programa de Canal 13.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Michael Roldán dio a conocer la identidad del hombre con quien estaría vinculada sentimentalmente la expareja de Raúl Peralta.

Hasta ahora, desde su separación del integrante de Power Peralta, Lisandra Silva no había sido relacionada públicamente con una nueva pareja, por lo que este sería su primer romance conocido tras el quiebre.

¿Quién sería la nueva pareja de Lisandra Silva?

En el programa “Sígueme”, de TV+, Michael Roldán aseguró que “Lisandra Silva está amorosamente vincualda. Ya les conté hace mucho rato que ingresa al reality. Y ahí se ha dejado querer y ella ha querid bastante a Cote, uno de los integrantes desconocidos que ingresó”.

Posteriormente, el periodista agregó que “Coté y Lisandra están manteniendo una relación amorosa en el encierro”.

De acuerdo con lo señalado por el panelista, la persona en cuestión es José Tomás Norambuena, más conocido por el apodo de Cote.

El joven tiene 26 años y es ingeniero comercial. Además, se desempeña en la administración de productoras de eventos.

Por otro lado, el supuesto nuevo galán de la modelo posee un vínculo con el deporte. Durante su infancia, formó parte de las divisiones menores de Huachipato, donde practicó fútbol.