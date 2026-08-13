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¿Vuelve “El Club de la Comedia”?: Pedro Ruminot revela el evento que podría reunir al elenco original

El comediante entregó los antecedentes en el programa de streaming “No Hacemos Uno”, que realiza junto a Lucho Miranda. Ruminot contó que la Teletón está interesada en reunir a los integrantes originales del recordado espacio de humor.

Eduardo Córdova
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¿Vuelve “El Club de la Comedia”?: Pedro Ruminot revela el evento que podría reunir al elenco original

“El Club de la Comedia” podría concretar durante este año el regreso de su elenco original, según reveló Pedro Ruminot.

El comediante entregó los antecedentes en el programa de streaming “No Hacemos Uno”, que realiza junto a Lucho Miranda. Ruminot contó que la Teletón está interesada en reunir a los integrantes originales del recordado espacio de humor, de acuerdo a La Hora.

La eventual reunión se realizaría durante la Teletón 2026 y tendría como objetivo rendir un homenaje al programa que reunió a destacados comediantes nacionales.

Según consignó AR13, Pedro Ruminot fue convocado a una reunión con la organización de la cruzada solidaria para conversar sobre la posibilidad.

Sin embargo, el comediante advirtió que existen algunas dificultades para concretar el reencuentro. Esto se debe principalmente a los diferentes caminos que han seguido los antiguos integrantes del programa.

Pese a estas complicaciones, Ruminot manifestó su disposición a participar de la reunión del elenco si finalmente se realiza en el marco de la campaña solidaria.

Pedro Ruminot se muestra dispuesto a participar

“Por la Teletón yo lo hago”, expresó Pedro Ruminot, dejando abierta la posibilidad de volver a compartir escenario con sus antiguos compañeros.

Durante la conversación, Lucho Miranda le preguntó cuánto cobraría por volver a interpretar a “El Hombre Ardiente”. Se trata de uno de los personajes que Ruminot realizó durante su participación en “El Club de la Comedia”.

“Si es por la Teletón, es gratis”, respondió el comediante de 45 años.

El elenco original de “El Club de la Comedia” estuvo integrado por Pedro Ruminot, Sergio Freire, Fabrizio Copano y Natalia Valdebenito. También participaron Pato Pimienta, Juan Pablo Flores y Nathalie Nicloux.

Por ahora, el eventual reencuentro no se encuentra confirmado y dependerá de que la organización logre reunir a los antiguos integrantes del programa.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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