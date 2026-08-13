Camilo Huerta es investigado por presunto tráfico de drogas 

El modelo y chico reality, Camilo Huerta, es parte de algunos de los nombres que están siendo investigados por tráfico de drogas por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros.

Según reveló T13, el también personal trainer es parte de una lista de sospechosos que son indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La investigación determinó que esta organización comercializaba drogas, principalmente cannabis. Todo esto, a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida.

El citado medio reveló que este jueves se ejecutaron simultáneamente órdenes de entrada y registro en más de 40 domicilios de nueve regiones. El operativo abarcó desde las regiones de Antofagasta a Aysén.

Camilo Huerta se encuentra en Miami

A esto se suman las órdenes de detención contra 39 imputados, entre ellos Camilo Huerta, quien actualmente se encuentra en Miami, EEUU.

Debido a que Huerta está en el extranjero, los investigadores esperan que cuando vuelva a Chile sea detenido y puesto a disposición del tribunal.