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Camilo Huerta es investigado por presunto tráfico de drogas 

El chico reality forma parte de una lista de sospechosos que son indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Leonardo Medina
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Camilo Huerta es investigado por presunto tráfico de drogas 

El modelo y chico reality, Camilo Huerta, es parte de algunos de los nombres que están siendo investigados por tráfico de drogas por la Fiscalía Regional de Aysén y el OS-7 de Carabineros. 

Según reveló T13, el también personal trainer es parte de una lista de sospechosos que son indagados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La investigación determinó que esta organización comercializaba drogas, principalmente cannabis. Todo esto, a través de dispensarios medicinales, pero en volúmenes que excedían la norma permitida.

El citado medio reveló que este jueves se ejecutaron simultáneamente órdenes de entrada y registro en más de 40 domicilios de nueve regiones. El operativo abarcó desde las regiones de Antofagasta a Aysén. 

Camilo Huerta se encuentra en Miami

A esto se suman las órdenes de detención contra 39 imputados, entre ellos Camilo Huerta, quien actualmente se encuentra en Miami, EEUU.

Debido a que Huerta está en el extranjero, los investigadores esperan que cuando vuelva a Chile sea detenido y puesto a disposición del tribunal.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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