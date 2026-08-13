Qué hacer en Concepción: entérate de los tenedores libres de la ciudad y sus alrededores con sushi ilimitado

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una comida abundante, los tenedores libres con sushi ilimitado son una alternativa para salir de la rutina y probar distintas preparaciones en una sola visita.

En la ciudad y sus alrededores existen varios locales que ofrecen buffets y promociones especiales para quienes disfrutan del sushi y de una experiencia gastronómica sin límite.

Qué hacer en Concepción: tenedores libres con sushi ilimitado en Concepción

Queens

Dirección: Ramón Carrasco 385, Concepción, BioBío.

Queens ofrece una experiencia de tenedor libre que combina distintas preparaciones de su carta con opciones de sushi. El local cuenta con una propuesta gastronómica que también incluye hamburguesas, pizzas, ceviches, ensaladas y platos calientes.

Su propuesta de todo lo que puedas comer de sushi, permite probar distintas variedades, convirtiéndose en una alternativa para compartir con amigos o familia. Además, el restaurante cuenta con una carta de cócteles y otras preparaciones para que disfrutes.

@lasdaterascl ¡Miércoles de locura en @Queens Ccp 🍣🔥 All you can eat de sushi por solo $14.990 😱 Sí, ¡comer TODO lo que puedas y lo mejor… es A LA CARTA! 📝✨ No es buffet, no es repetido… es fresco, es sabroso, y es ilimitado. Si aún no lo pruebas, ¡corre que te estás perdiendo tremendo panorama! 🏃‍♀️🍱 📍 Ramón Carrasco 385, Lomas de San Andrés 📲 Reserva por interno y ven con hambre 😋 #conce #concepcion ♬ Food Chain_1 – Guz Aleksei Igorevich

King Wok

Dirección: Av. Los Carrera 624, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de sushi ilimitado, King Wok ofrece un buffet libre con una amplia variedad de preparaciones de distintas cocinas. Dentro de su propuesta se encuentran varias opciones de sushi, además de platos calientes, comida china, carnes, productos del mar, ensaladas y postres.

El restaurante se presenta como uno de los buffets más grandes del sur de Chile y además de la variedad gastronómica, el local cuenta con espacios amplios y una zona de juegos infantiles gratuita, por lo que también es una alternativa para disfrutar en familia

Qué hacer en Concepción: ¿dónde disfrutar de sushi ilimitado en los alrededores de Concepción?

Amador Bar

Dirección: Lota 101, San Pedro de la Paz, BioBío.

Si quieres disfrutar de sushi ilimitado, Amador Bar ofrece una promoción especial todos los miércoles, donde puedes comer todo el sushi que quieras.

La promoción está disponible todos los miércoles entre las 19:00 y las 23:00 horas, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan disfrutar de una comida abundante y probar distintas preparaciones de sushi. El local también cuenta con una carta de platos y coctelería para complementar la experiencia.

Sushi Fans Restobar

Dirección: Av. Los Aromos 1503, Concepción, San Pedro de la Paz, BioBío.

Dirección: Ramón Carrasco 206, Lomas de San Andrés, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de sushi ilimitado, Sushi Fans Restobar cuenta con una promoción especial de tenedor libre de sushi los martes.

Además de sus promociones de sushi, el restaurante cuenta con una carta que incluye una amplia variedad de rolls tradicionales y especiales, nigiris, gyosas, ceviches, sushiburgers y sushipletos. También ofrece alternativas de comida como platos chinos y gohan, por lo que es una opción para quienes buscan una experiencia gastronómica más variada.