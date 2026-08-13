“Operación Cancerbero, cárcel de verdad”: Gobierno traslada a reos de “alta peligrosidad” de Santiago a Talca

Reos de alta peligrosidad comenzaron a ser trasladados la mañana de este jueves desde Santiago hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, ubicado en la comuna de Talca, Región del Maule. El Presidente José Antonio Kast viajó de madrugada a ese penal para monitorear el megaoperativo.



Se trata de la “Operación Cancerbero, cárcel de verdad”. Consiste en el traslado de 100 reos peligrosos desde el penal de Santiago 1 y desde otras ciudades. El megaoperativo está a cargo de Gendarmería, con el apoyo de Carabineros.



La cárcel concesionada de La Laguna fue inaugurada en enero de 2025 y está ubicada en el sector Panguilemo, a 10 kilómetros del centro de Talca. Tiene una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados. Es considerado el más moderno de Sudamérica y tiene espacio para albergar a un máximo de 2.320 internos.

Quedarán bajo un severo régimen de segregación y vigilancia

Los reos trasladados quedarán bajo un severo régimen de segregación y vigilancia. El Ministerio de Justicia informó que se eligió este penal por sus características de seguridad y capacidad de control.

En total serían cerca de 1.000 los reclusos que llegarían al penal de Talca. Esto porque se sumarían traslados desde otras ciudades, además de Santiago.



Según detalló la Oficina del Presidente José Antonio Kast en un comunicado, entre los internos trasladados se cuentan 37 integrantes de estructuras de crimen organizado. Incluyendo a nueve líderes y 28 miembros de estas organizaciones. Además de 154 reclusos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad, informó Radio Cooperativa.

Los internos provienen de diversos establecimientos penales del país, abarcando unidades de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá (penal de Alto Hospicio). La Región Metropolitana (recintos de Puente Alto, Colina 1, Colina 2 y el Recinto Especial de Alta Seguridad, REPAS). Y Los Lagos (Puerto Montt), entre otros complejos.

Traslados desde regiones

En el caso de los prisioneros trasladados desde regiones, sus traslados hacia la capital se desarrollaron de manera escalonada en distintas jornadas entre el fin de semana recién pasado y el miércoles bajo estrictas medidas de seguridad. Con el propósito de concentrarlos en Santiago antes del desplazamiento masivo hacia el Maule, consignó el medio citado.

En su cuenta de X, el Mandatario informó: “Saliendo temprano a la Región del Maule, junto a los Ministros Rabat y Arrau para seguir avanzando en nuestra agenda contra el crimen organizado y terrorismo”. También se espera al biministro Claudio Alvarado.



Kast se reunió la tarde de este miércoles en La Moneda con los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de Justicia, Fernando Rabat, además de los subsecretarios de Justicia y Obras Públicas, para revisar el plan de infraestructura penitenciaria de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).



“Recuperar la seguridad también exige contar con cárceles seguras y controladas para que cumplan condena los delincuentes y criminales que amenazan nuestro país”, señaló el Jefe de Estado en su cuenta de X.



Después del operativo en la cárcel La Laguna, el Presidente Kast encabezará un Comité de Seguridad en Talca.