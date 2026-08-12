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“Este sistema está podrido”: Laura Landaeta reacciona tras fallo favorable a Lola Melnick por injurias graves

La comunicadora fue declarada culpable de injurias graves, luego de afirmaciones realizadas sobre la modelo. El origen de la controversia se remonta a un reportaje publicado en 2004.

Eduardo Córdova
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“Este sistema está podrido”: Laura Landaeta reacciona tras fallo favorable a Lola Melnick por injurias graves

La justicia acogió este martes la querella criminal presentada por Lola Melnick contra la periodista Laura Landaeta, en el marco de una causa por injurias graves.

La comunicadora fue declarada culpable de injurias graves, luego de afirmaciones realizadas sobre la modelo. El origen de la controversia se remonta a un reportaje publicado en 2004, de acuerdo a La Hora.

En dicha publicación, Landaeta aseguró que Melnick había ejercido como “escort” antes de alcanzar notoriedad en la televisión chilena.

Los dichos habrían sido reiterados por la periodista hace algunos años en otros programas de entretención. Esto llevó a la exintegrante de “Morandé con Compañía” a presentar una querella.

La resolución corresponde a un segundo juicio entre las partes, luego de que el primero tuviera un resultado favorable para Landaeta.

Tras este nuevo fallo, Laura Landaeta arriesga una pena de hasta 541 días de cárcel y una multa superior a las 20 UTM.

Lola Melnick celebró resolución judicial

Lola Melnick celebró el resultado del juicio durante un contacto con “Zona de Estrellas”. La modelo describió la emoción que experimentó tras conocer la resolución.

Según expresó, “lloré y grité mucho de emoción” después de enterarse del resultado favorable de la causa.

Por su parte, Laura Landaeta cuestionó duramente al sistema judicial chileno y defendió su inocencia tras conocerse el veredicto.

“Hoy viví en carne propia lo soberbia y corrupción asquerosa de este sistema corrupto. No voy a bajar los brazos, este sistema está podrido y seguiré denunciando”, se descargó en su cuenta de X.

Tribunal falló a favor de Lola Melnick por caso de injurias contra la periodista Laura Landaeta
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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