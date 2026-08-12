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De la Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

El sismo, de magnitud 7,4, ha dejado hasta ahora 240 fallecidos, según los últimos reportes. El mandatario de Colombia firmó otro decreto para declarar el “desastre nacional”. Decretó además la emergencia económica para hacer frente a las consecuencias del movimiento telúrico.

Patricia Schüller Gamboa
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De la Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes. El sismo ha dejado hasta ahora 240 fallecidos, según los últimos reportes.

“Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”, reza el decreto publicado por la Presidencia colombiana.

Asimismo, señala que “el gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas”.

Esto se produce después de que el mandatario firmara otro decreto para declarar el “desastre nacional”. Y decretara además la emergencia económica para hacer frente a las consecuencias del sismo registrado el lunes, con epicentro en San José del Palmar.

Niño chileno, de 6 años, se encuentra entre las víctimas fatales de terremoto en Colombia
Source Texto: La Nación/Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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