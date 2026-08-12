Niño chileno, de 6 años, se encuentra entre las víctimas fatales de terremoto en Colombia

Un niño chileno, de seis años, se encuentra entre las víctimas fatales que dejó el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia.

Según informó T13, el menor llevaba poco tiempo viviendo en dicho país y se encontraba en el jardín infantil en el momento en que ocurrió el movimiento telúrico.

Su padre, Ramón Muñoz, quien permanece en Chile, realizó un llamado para conseguir ayuda que le permita viajar hasta Colombia. Y gestionar personalmente la entrega del cuerpo de su hijo. Añadió que tramitar la entrega desde Chile toma más tiempo que de forma presencial.

De acuerdo con los antecedentes recogidos por T13, el niño había llegado a Colombia recién hace un mes. El traslado se produjo luego de que su madre decidiera mudarse al país para comenzar una nueva vida.

Tras conocer la muerte de su hijo, Ramón Muñoz comenzó a realizar gestiones desde Chile para poder recuperar sus restos.

Según relató al medio citado, se habría encontrado con dificultades debido a la nacionalidad chilena del niño.

“Como no lo identifican como colombiano, no quiere entregar el cuerpo el Servicio Médico Legal (…) Se demorarían 150 días”, aseguró el padre.

Muñoz agregó que le indicaron que si él viaja personalmente a solicitar la entrega del cuerpo, el procedimiento podría realizarse inmediatamente.

Por este motivo, realizó un llamado público para conseguir ayuda que le permita trasladarse hasta Colombia. “Quiero pedirle ayuda a la gente, que se ponga la mano en el corazón para yo poder llegar a donde mi guagüita”, expresó.