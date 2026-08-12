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Expresidente Boric hace autocrítica sobre su primer gabinete ministerial

Durante la presentación del nuevo libro del sociólogo Eugenio Tironi, “La resaca”, realizada en el Centro Cultural Ceina, el exmandatario dijo que “con la perspectiva de la experiencia, si tuviera que diseñar de nuevo el primer gabinete, lo haría de una manera más equilibrada, pero no equilibrada en el sentido del cuoteo, sino en el sentido de la experiencia en el manejo del Estado. Y en la incorporación de visiones que nos hayan permitido abrazar o aprender el cambio de ciclo que estaba en ciernes”.

Patricia Schüller Gamboa
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Expresidente Boric hace autocrítica sobre su primer gabinete ministerial

El expresidente, Gabriel Boric, hizo una autocrítica sobre su primer gabinete ministerial durante la presentación del nuevo libro del sociólogo Eugenio Tironi, “La resaca”. El evento fue realizado en el Centro Cultural Ceina.

“Con la perspectiva de la experiencia, si tuviera que diseñar de nuevo el primer gabinete, lo haría de una manera más equilibrada, pero no equilibrada en el sentido del cuoteo. Sino en el sentido de la experiencia en el manejo del Estado. Y en la incorporación de visiones que nos hayan permitido abrazar o aprender el cambio de ciclo que estaba en ciernes”, sostuvo, informó Emol.

Boric indicó que “no es que haya que haber tenido un PPD más, un PR más, un Frente Amplio más o menos, no. Estoy diciendo que el diseño con el que se hizo el primer gabinete tendría que haber sido pensado desde una perspectiva distinta. Y, de nuevo, la responsabilidad es mía en eso”.

Incorporación de Carolina Tohá al gabinete

El exmandatario también abordó la incorporación de Carolina Tohá a su gabinete, ocurrida en septiembre de 2022. Descartó que ese cambio haya sido por sí solo el que permitiera reordenar su administración, consignó Radio Cooperativa.

Calificó como incorrecta la interpretación de que el ingreso de Tohá haya “salvado” al Ejecutivo o concentrado desde entonces su conducción política. Destacó la experiencia aportada por la exministra del Interior y valoró el acercamiento que se produjo durante su mandato con su generación y otros sectores de la centroizquierda.

“Nosotros comenzamos a gobernar desde el día uno”

Gabriel Boric también discrepó del análisis de Tironi respecto de una supuesta demora en la implementación de su programa. “Nosotros comenzamos a gobernar desde el día uno”, afirmó.

Mencionó al respecto medidas como el Copago Cero, el Plan Buen Vivir y la presentación de la reforma tributaria, junto con las decisiones adoptadas frente a las consecuencias internacionales de la invasión rusa a Ucrania.

Sostuvo que su administración no permaneció a la espera del desarrollo del proceso constitucional para comenzar a ejecutar sus políticas.

Asimismo, negó que el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 y la caída de la reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, el 8 de marzo de 2023, hayan significado automáticamente el término de su programa.

A su juico, la minoría parlamentaria de su administración obligó al Ejecutivo a buscar acuerdos y avanzar parcialmente en sus iniciativas.

En ese contexto, cuestionó que se considere aquellos dos episodios como el fin de su agenda y, al mismo tiempo, se describa la etapa posterior como un periodo de reformas graduales.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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