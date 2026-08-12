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Pelea de mascotas termina con un hombre asesinado a disparos en La Pintana

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el crimen. Los detectives buscan reconstruir la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

Eduardo Córdova
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Pelea de mascotas termina con un hombre asesinado a disparos en La Pintana

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un asesinato ocurrido durante la noche del martes en La Pintana, cuyo origen estaría relacionado con una discusión entre vecinos por una pelea entre mascotas.

El crimen se registró pasadas las 21:00 horas en el sector de Los Pelícanos con Violeta Parra. La víctima recibió al menos cuatro disparos en el tórax, de acuerdo a Radio Biobío.

El hombre fue trasladado hasta el Hospital Padre Hurtado, donde ingresó sin vida producto de la gravedad de sus heridas.

Según antecedentes preliminares de la investigación, el conflicto habría comenzado durante la tarde con una discusión entre la víctima y algunos vecinos. La disputa se habría originado por una pelea entre mascotas al interior del pasaje donde residían.

Horas después, los vecinos involucrados habrían regresado al sector y disparado en reiteradas ocasiones contra el hombre. La víctima recibió cuatro impactos balísticos en el tórax, los que finalmente provocaron su muerte.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el crimen. Los detectives buscan reconstruir la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

Además, la policía deberá establecer si existe una relación directa entre la discusión por las mascotas y el posterior ataque armado.

Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por el homicidio.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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