PDI indaga eventual crimen de mujer en Recoleta: víctima fue encontrada con una puñalada en una pierna

La Policía de Investigaciones indaga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda en Recoleta. La víctima presentaba una herida cortante en su pierna derecha y fue hallada por su pareja.

El inspector Raúl Zúñiga, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, entregó antecedentes sobre las diligencias. “A solicitud de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios Centro Norte junto al laboratorio de Criminalística Central nos encontramos realizando diligencias en torno al hallazgo de un cadáver de sexo femenino, quien hasta el momento se encuentra como NN, de aproximadamente 40 años de edad”, dijo.

La mujer, de aproximadamente 40 años, aún no había sido identificada y permanecía como NN. Su pareja encontró el cuerpo cuando llegó al domicilio que ambos compartían, de acuerdo a Emol.

“La habría encontrado fallecida al interior de una de las habitaciones”, precisó Zúñiga.

El hombre dio aviso a Carabineros tras encontrar a la mujer fallecida. Al llegar al inmueble, los funcionarios policiales detectaron una lesión cortante en la zona anterolateral de la pierna derecha de la víctima.

“Nos encontramos realizando diligencias para determinar o descartar la participación de terceras personas, así como también la dinámica de lo que habría ocurrido”, señaló el inspector.

Investigan eventual participación de terceros

Una de las líneas investigativas contempla un eventual episodio de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido la participación de otras personas en la muerte.

El conviviente de la mujer se mantiene en calidad de testigo mientras avanzan las diligencias. El funcionario indicó que permanece “a la espera de la indagatoria a realizar. Queda por hacer el levantamiento de cámaras de seguridad y el empadronamiento de los vecinos del sector”.

La PDI también trabaja en la revisión de registros de cámaras de seguridad y en el empadronamiento de vecinos para reunir nuevos antecedentes sobre lo ocurrido.

“De momento, estamos trabajando en ello, a la espera del examen externo médico-criminalista que pueda determinar o descartar esta participación de terceros”, cerró Zúñiga.