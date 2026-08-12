Directiva de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones se reunió con Quiroz por situación de pasos fronterizos

La directiva de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), encabezada por el presidente Juan Araya, se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Esto con el propósito de abordar temas importantes para la industria del transporte de carga.



En la cita se analizó la situación que crea el prolongado cierre del paso fronterizo Los Libertadores, desde hace casi un mes por intensas y prolongadas nevazones. Así como lo ocurrido en otros pasos como Pino Hachado y Cardenal Samoré en el Sur.



La CNDC expresó al ministro la profunda preocupación. Para el gremio, es una debilidad estratégica del país en su comercio con las naciones del área del Mercosur, Argentina, Brasil y Paraguay.



Lo anterior, en el contexto de que los pasos del sur en conjunto pueden procesar el tránsito diario de unos 300 camiones en condiciones óptimas. Mientras Los Libertadores moviliza entre 1.100 y 1.300 vehículos de carga diarios.

Se le pidió modernizar y ampliar otros pasos

La Confederación solicitó al secretario de estado levantar este tema en instancias superiores del Gobierno, dado que los eventos climáticos pueden ser cada vez más intensos a mediano y largo plazo. Comprometiendo las cadenas logísticas, al disminuir la capacidad de los cruces de frontera binacionales.

Se le solicitó considerar alternativas como modernizar y ampliar otros pasos. Como Pehuenche en el Maule, y si es factible activar los proyectos de Agua Negra y Las Leñas.



Según informaron, el ministro Jorge Quiroz recogió el planteamiento del gremio y adelantó que se puede evaluar la formación de un equipo o mesa conjunta. Esto ´para analizar y estudiar temas de conectividad e infraestructura. Con una visión integral de país, en que participen y aporten los sectores público, privado y expertos.

Corredores viales en el Gran Concepción

La Confederación también planteó la situación de los corredores viales en el Gran Concepción, cuya licitación quedó sin efecto en los últimos días. Ello, en términos de que la conectividad y facilitación de tránsitos se asegure. Asimismo, se abordó que hay una serie de proyectos de infraestructura, actualmente detenidos, que pueden ser activados para crear empleo y resolver la situación de los usuarios.

