Detienen a estudiante de 17 años por falso aviso de bomba en escuela de Temuco

Un adolescente de 17 años, estudiante de la Escuela Armando Dufey de Temuco, fue detenido por Carabineros como presunto autor de un falso aviso de bomba que movilizó al GOPE.

La emergencia se inició durante la mañana de este martes, luego de que un correo electrónico alertara sobre la supuesta presencia de una bomba en el sector de los baños del establecimiento, de acuerdo a Radio Biobío.

Ante la amenaza, la escuela activó sus protocolos de emergencia y solicitó la intervención de personal especializado del GOPE de Carabineros.

Estudiantes, profesores y funcionarios fueron evacuados preventivamente y trasladados hasta el Estadio Germán Becker. Mientras tanto, los equipos policiales comenzaron la revisión del establecimiento.

Durante las diligencias, personal especializado y canes del GOPE inspeccionaron las dependencias para determinar si existía algún artefacto explosivo.

Finalmente, el operativo descartó la presencia de explosivos en la Escuela Armando Duffey. Sin embargo, las diligencias continuaron para establecer el origen de la amenaza.

Estudiante de 17 años fue detenido en flagrancia

Carabineros del OS-9 Araucanía logró identificar al presunto responsable del aviso durante el desarrollo de la investigación.

La coronel Ximena Valle, prefecto de Cautín, confirmó que se trata de un estudiante de 17 años del mismo establecimiento. Según los antecedentes policiales, el adolescente habría ingresado a la sala de computación.

“Personal del OS-9 de La Araucanía realizó diferentes diligencias, logrando identificar al presunto autor del hecho, quien, aprovechando que en el laboratorio de computación del establecimiento había quedado una cuenta de correo abierta de uno de los alumnos que anteriormente había hecho uso de la dependencia, envió el correo en cuestión con la amenaza de bomba”, explicó.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, el adolescente habría utilizado una cuenta de correo que otro estudiante dejó abierta en uno de los computadores del establecimiento.

La coronel Valle detalló que el adolescente fue detenido en flagrancia por el delito de amenazas de instalación de artefacto explosivo.

Por instrucción de la Fiscalía, el estudiante pasará durante esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco.