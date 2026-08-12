Detienen en Quinta Normal a sujeto que había quedado libre menos de 12 horas antes

Un hombre de nacionalidad peruana fue detenido nuevamente por Carabineros en Quinta Normal, menos de 12 horas después de haber quedado en libertad tras ser formalizado por otro delito.

El sujeto, de 26 años, había sido detenido el lunes por un robo en lugar no habitado. Tras su formalización, quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad y recuperó su libertad, de acuerdo a Emol.

Sin embargo, durante la noche del martes volvió a ser detenido por funcionarios de la 22º Comisaría de Quinta Normal. El procedimiento se desarrolló luego de denuncias sobre sujetos que presuntamente cometían asaltos desde un vehículo.

Carabineros detectó un automóvil cuyas características coincidían con las del vehículo vinculado a estos delitos. A raíz de estos antecedentes, los funcionarios iniciaron un seguimiento.

El automóvil fue interceptado en la intersección de Lorenzo Uncarai con Jorge Wall. En ese lugar, sus ocupantes perdieron el control del vehículo y chocaron contra un poste.

Los individuos intentaron escapar tras el accidente, pero fueron alcanzados y detenidos por funcionarios policiales.

Carabineros encontró armas y especies de valor

El mayor Daniel Barrera entregó detalles sobre las diligencias y los elementos encontrados. “Estos sujetos habían realizado una indeterminada cantidad de ilícitos debido a especies de valor que mantenían en el vehículo, como también armas y elementos asociados a la comisión de delitos”, informó.

El ciudadano peruano registra 16 detenciones previas por robos con violencia, de acuerdo con los antecedentes entregados.

El mismo sujeto había sido capturado el lunes por funcionarios de la 22º Comisaría. En aquella oportunidad fue sorprendido por un robo en lugar no habitado en un minimarket de avenida José Joaquín Pérez.

El segundo detenido corresponde a un hombre de 30 años que registra 11 detenciones previas. Además, cuenta con una condena por el delito de homicidio.

Al revisar el vehículo recuperado, Carabineros encontró tres armas, cuchillos, tarjetas de crédito, relojes y otras especies de valor. Los elementos quedaron a disposición de las diligencias correspondientes.