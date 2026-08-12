Pavez desdramatiza desconocimiento de Alvarado sobre ir al TC

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, desdramatizó que el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, desconociera este martes que el Gobierno iba a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por servicios básicos, en el marco de la Megarreforma. Dijo que es un hecho “absolutamente incidental”.

Según señaló en entrevista con el Canal 24 Horas, Alvarado “ha estado no solamente en el detalle de esta Megarreforma en todos los planos, ya sea legislativo y técnico, sino que también en la conducción del gabinete”.

Sobre el incidente, registrado en el Congreso, Pavez subrayó que en la sede legislativa “pasan muchas cosas”.

“A mí también me ha tocado alguna vez que uno no ha estado en el detalle, eso no es lo relevante”, añadió.

El subsecretario remarcó que “hay un requerimiento de la oposición y se definió por parte del Presidente de la República una norma específica, que no tiene nada que ver con el proyecto de Reconstrucción, para reclamar su inconstitucionalidad”.

Pavez subrayó que dentro del Gobierno “no hay una descoordinación, de ninguna manera. Es una situación específica”.

“A todos nos pasa, a mí también me ha pasado que uno de repente no recibe o no está en el detalle fino”, afirmó.

Pavez calificó lo sucedido como algo “absolutamente incidental, es completamente un detalle”.

“Es un elemento absolutamente incidental respecto del gran trabajo que ha sido la Megarreforma y lo que vamos a enfrentar en el Tribunal Constitucional con los requerimientos de la oposición y también con el requerimiento del Presidente de una norma que, insisto, no tiene nada que ver con el texto constitucional”, sostuvo